Iris Mittenaere en colère contre TF1, elle “dézingue violemment” la chaîne, et balance du lourd !

Dans un entretien récent accordé au Parisien, la belle Iris Mittenaere a indiqué ressentir énormément de frustration au niveau professionnel. L’ex Miss France pense que TF1 ne profite pas de son potentiel et ne lui propose pas suffisamment d’émissions.

Iris Mittenaere enrage en ce moment. Elle n’hésite pas à le dire et sans détour. La jeune femme balance tout ce qu’elle a sur le cœur. L’ancienne Miss France a donné un long entretien au quotidien très lu Le Parisien dans lequel elle parle de ce qui la chagrine en ce moment. Elle appelle de ses vœux un changement complet du règlement du concours de beauté de Miss France suite à l’énorme polémique lié à la disqualification de la candidate guadeloupéenne Anaëlle Guimbi car celle-ci avait posé en dévoilant une partie de son buste à l’occasion d’une campagne de sensibilisation pour le cancer. Elle trouve cette éviction absurde. Elle dezingue le comité Miss France. L’émotion a été grande dans tout le pays.

Iris Mittenaere: En colère contre TF1

Iris Mittenaere est en colère contre la chaîne TF1. La sublime jeune femme est utilisée par la chaîne qui a retransmis son sacre de Miss France. Elle a participé à la présentation de l’émission culte Ninja Warrior après le départ de la belle Sandrine Quétier, Iris Mittenaere a de larges ambitions. Elle imaginait que sa carrière allait prendre davantage d’ampleur sur TF1. Mais, les projets professionnels sont rares et elle le regrette énormément. « C’est très frustrant ! Je suis tout à fait loyale vis-à-vis de TF1, mais je me sens un peu sous-exploitée, d’autant plus que j’ai eu récemment des propositions venant de chaînes concurrentes. J’aimerais essayer des choses différentes. Au début, j’avais paraphé un contrat d’exclusivité pour enchainer les expériences ».

Des projets qui n’ont finalement pas abouti

Iris Mittenaere a fait part de ses envies aux dirigeants de TF1. « Il y a eu des projets sur TFX qui n’ont finalement pas abouti », détaille-t-elle. La belle brune pourrait-elle aller voir ailleurs ? Ce n’est pas l’option qu’elle privilégie. D’ailleurs, elle commence à avoir d’autre opportunités comme à la radio. Elle va faire ses grands débuts sur l’antenne de Chérie FM. « Je ne peux pas non plus les harceler. Et là, avec le Covid-19, ça va être encore plus compliqué. Heureusement que j’ai d’autres activités qu’à TF1. Sinon, je n’aurais qu’une semaine de travail par an », termine-t-elle avec philosophie. Suite à cette interview, peut-être que les dirigeants de TF1 réviseront leur position. D’autant plus qu’Iris Mittenaere est très populaire sur les réseaux sociaux. Elle alimente très souvent son compte Instagram avec des photos ravissantes où sa silhouette de rêve est mise en avant. Elle dévoile souvent les coulisses de ses shooting photo. Les multiples clichés sont très abondement likés et commentés. Ses fans suivent toute son actualité grâce aux réseaux sociaux. Cette interview accordée au Parisien risque d’ailleurs d’avoir de gros échos et de remonter jusqu’aux dirigeants de TF1.