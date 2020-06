Iris Mittenaere en montre de trop sur cette photo avec une tête de bébé!

Iris Mittenaere devient la femme la plus belle du monde en 2016. Cette année là, elle remporte l’élection des Miss France qui lui permet de tenter sa chance pour l’élection de Miss Univers. La jeune femme de 27 ans est tout simplement merveilleuse. Mais c’est une photo d’un tout autre genre de celles que nous avons l’habitude voir sur son profil Instagram qui lui vaut le buzz. En effet, Iris Mittenaere est apparue sur une photo avec une tête d’enfant. Une combinaison étrange qui lui apporte pas mal d’attention sur la toile.

Des photos superbes d’Iris Mittenaere

Iris Mittenaere aime prendre la pose pour des photographies en tout genre. Tailleurs, robes estivales, Iris Mittenaere est toujours très en beauté.

Malgré sa notoriété et son emploi du temps chargé, la jeune femme donne régulièrement de ses nouvelles à ses abonnés. Ainsi, en story Instagram, les fans découvrent des moments de vie de la star. Moments chaleureux, paysages, discussions ou des simples blagues, Iris Mittenaere reste présente dans la vie de ses fans. Et ces derniers sont toujours ravis de le constater. Mais ils ont été néanmoins surpris par une des photos que partageait Iris Mittenaere dans ces dernières stories Instagram.

La photo qui surprend ses fans et qui choque internet

Une des photo montre la jeune femme avec une tête d’enfant. Elle prend ma pose dans une robe en jean qui montre bien qu’il s’agit plutôt d’une jeune femme que d’un bébé. Une image déroutante qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes.

La jeune femme serait-elle victime d’une cure de rajeunissement qui a mal tourné ? Il serait plus prudent de parier sur une histoire de montage hasardeux. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que cette photo aura fait de l’effet aux fans de la belle. En effet, Iris Mittenaere n’a pas habitué son public à la voir ainsi.

Instagram, une vitrine d’exposition pour Iris Mittenaere

Malgré leur connaissance de son affection pour l’humour, Iris Mittenaere reste tout de même assez sérieuse sur les réseaux sociaux en général. Car les réseaux sociaux lui servent à entretenir son image auprès de ses fans. C’est alors une sorte de vitrine pour elle en tant que mannequin.

Les séances photo d’Iris Mittenaere sont toujours un franc succès auprès de ses fans. Les compliments se comptent par centaines sous chacune de ses publications. Un phénomène qui lui permet aussi de décrocher des partenariats rémunérés. En effet, plus Iris Mittenaere est influente sur les réseaux sociaux et plus des marques seront intéressées pour la contacter. En choisissant Iris Mittenaere pour représenter leurs produits, ils s’assurent une visibilité de plus de 2 millions de personne seulement sur Instagram. Et c’est le pari que fait Rebook dernièrement.

Iris Mittenaere choisit ses partenariat avec beaucoup de goût

Rebook collabore avec Victoria Beckham pour proposer une gamme de vêtements de sport magnifique. Iris Mittenaere participe au projet avec joie car elle adore les produits créés par Victoria Beckham. Dans trois tenues différentes, Iris Mittenaere est la star d’un court clip vidéo qu’elle partage sur Instagram. Avec de belles couleurs et des vêtements confortables et de qualité, Iris Mittenaere montre que l’on peut être belle tout en faisant du sport. Elle partage cette vidéo le 3 juin dernier car c’est le moment pour les salles de sport de réouvrir enfin.

Iris met aussi son couple en avant sur les réseaux sociaux

Enfin, sur Instagram, Iris Mittenaere apprécie également partager la vedette avec son couple. Diego El Glaoui et elle heureux depuis plusieurs années. C’est alors tout naturellement que le jeune homme se retrouve dans certains clichés du compte Instagram de sa compagne.

Les voyages sont aussi des moments privilégiés pour le couple d’Iris Mittenaere

Aussi pendant la période de confinement, Iris rêvait de repartir voyager. Avec Diego, ils ont eu la chance de découvrir de nombreuses destinations différentes à travers le monde. Des souvenirs que la jeune femme chérit précieusement et qui lui permettent de s’évader malgré les interdictions de sorties. En effet, du 17 mars au 11 mai, impossible de sortir de chez soi pour d’autres raisons que pour faire ses courses.

Maintenant que le confinement est terminé, nous pouvons tous sortir prendre l’air. Mais les voyages hors de France et encore plus hors de l’Europe risquent de se faire attendre.