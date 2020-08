Iris Mittenaere en pleine canicule, s’affiche sans vêtements. Totalement sublime !

Iris Mittenaere revient de quelques jours en Corse. Mais le retour à Paris n’était pas évident pour la jeune femme. Diego, son amoureux, a vite compris qu’ils allient de voir repartir pour profiter de la mer et des plages. Et c’est depuis chose faite car Iris Mittenaere et Diego El Glaoui sont de passage à l’Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse. Et grâce à l’activité des tourtereaux sur Instagram, les fans découvrent la panoplie de bikini d’Iris Mittenaere avec grand plaisir !

Iris Mittenaere éblouit ses abonnés avec une collection de bikini bien fournie

Diego El Glaoui et sa compagne, Iris Mittenaere sont des fervents utilisateurs des réseaux sociaux. Les journées durant lesquels ils ne partagent ni stories, ni posts sur Instagram sont très rares. De quoi faire plaisir aux fans du couple car ils peuvent suivre leurs aventures au quotidien. Et depuis la fin des mesures de confinement et l’arrivée de l’été, le couple en profite ! Iris Mittenaere peut enfin se prélasser au soleil en dehors de son appartement. Car pendant le confinement, la belle n’avait pas renoncer à ce rituel. Elle suivait le soleil sur sa terrasse ou depuis les fenêtres de son appartement parisien. Iris Mittenaere se connaît bien et il aurait été impossible de garder le moral sans les chauds rayons réconfortants de l’astre du jour.

C’est donc direction la Corse que les amoureux décident de se rendre. Ils vont passer là-bas une semaine extraordinaire qui restera dans leurs mémoires pour toujours. Tant et si bien qu’à leur retour, Iris Mittenaere veut déjà repartir. Elle prendra tout de même le temps de reprendre ses marques et d’apprécier la chance qu’elle a eu de passer de telles vacances. Iris Mittenaere fera même un post Instagram pour remercier ses amis et son amoureux d’avoir partagé ces moments en sa compagnie.

Des vacances de rêve qu’Iris Mittenaere veut pouvoir reproduire rapidement

Les fans de l’ancienne Miss France et Miss Univers sont eux aussi ravis d’avoir pu profiter du soleil qui se dégage des photos de vacances du couple. D’autant que nous avons pu découvrir les multiples bikini d’Iris Mittenaere. De quoi inspirer nos sessions de shopping estivales ! Et en prime, c’est Iris Mittenaere qui les présente avec toute la bonne humeur et la liberté qui la caractérise.

Ce sont plusieurs photos d’elle sur Instagram qui nous feront hésiter sur le modèle à adopter. Car il faut bien avouer que tous les ensemble lui vont à ravir. Et puisqu’elle était au bord de mer, pourquoi s’encombrer d’une tenue de plus que celle proposée par ces ravissants ensemble de bikini. Iris Mittenaere est alors toujours prête à sauter à l’eau pour se rafraîchir, et elle a bien raison ! Les vacances sont le dernier endroit ou moment pour se compliquer la vie ! En plus de la mer, du soleil, de son amoureux et de ses amis, c’est surtout cela qui fait des vacances réussies : la détente, la vraie.

Un choix de bikini qui fait rêver, surtout lorsqu’il est proposé par la belle Iris

De plus, prendre la pose pour quelques photos et donner ainsi des nouvelles à ses fans pendant ses vacances se fait d’une pierre deux coups. Iris Mittenaere peut promouvoir des tenues idéales qui feront hésiter ses abonnées sur le modèle à adopter. Mais à la fois, tous ses abonnés peuvent constater que la jeune femme profite de la vie et de ses vacances. Et en prime, c’est une bonne dose de soleil qui arrive à travers nos téléphones portables !

Rien de tel que la mer pour profiter des vacances au soleil sans être accablé par la chaleur. Iris Mittenaere s’amuse et profite de chaque instant. Elle sait aussi qu’elle a beaucoup de chance de vivre ce genre de moments en vacances. Et c’est aussi la raison pour laquelle elle n’oublie pas ses fans même en repos. Les réseaux sociaux sonos pour elle le moyen de garder ke contact avec ses fans. Pendant le confinement, leur relation s’est développée car elle était présente pour eux autant qu’ils l’étaient pour elle. Aujourd’hui elle ne souhaite rompre ce lien pour rien au monde ! Même si parfois, elle doit faire avec quelques messages désobligeants en commentaire. En tout cas, elle n’est jamais seule pour clouer le bec de ceux qui la critique injustement. Iris Mittenaere peut compter sur ses fans pour la soutenir et l’encourager à s’épanouir, sur Instagram comme ailleurs.