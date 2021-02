Iris Mittenaere, en tenue très légère, fait le buzz ! Ses fans sont totalement éblouis

Une fois de plus, Iris Mittenaere crée l’événement. Ainsi, l’ex-Miss France publie une photo loin de laisser ses abonnés insensibles. Ce 2 février 2021, la reine de beauté met le feu à Instagram. Dans une tenue très légère, elle fait d’ailleurs rapidement le buzz. De toute évidence, ses fans sont une fois de plus conquis. LD People revient sur ce cliché validé par les internautes.

Iris Mittenaere : une publication qui laisse ses fans sans voix

Une véritable beauté

Il n’est bien sûr, plus nécessaire de présenter Iris Mittenaere. Depuis son sacre comme Miss France, mais également comme Miss Univers, la jeune femme continue de faire tourner les têtes. Car en plus d’être l’une des plus belles femmes de France, son sourire illumine littéralement chacune de ses apparitions. D’ailleurs, le monde des médias commence à faire de plus en plus appel à elle. Aussi, TF1 lui confie de plus en plus de responsabilités. Dans un premier temps, la direction de la chaîne lui a offert la présentation du Loto. Ensuite, la belle brune participait à Ninja Warrior.

Cependant, la grande notoriété d’Iris Mittenaere ne se limite pas à la télévision. Ainsi, elle est également une reine des réseaux sociaux. Chacune de ses publications est éminemment suivie et surtout commentée. Car la compagne de Diego El Glaoui n’est pas avare en photos les plus déroutantes. Ainsi, Iris Mittenaere n’hésite pas à s’afficher toujours avec élégance, mais sans jamais aucune vulgarité. Immédiatement, le moindre cliché embrase de littéralement la toile. LD People revient donc sur cette dernière photo décrite par certains comme la perfection faite femme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf)

Iris Mittenaere : une avalanche de compliments

Cette fois-ci, Iris Mittenaere a choisi le noir et blanc pour illustrer sa dernière publication. Ce 2 février, elle prenait donc la pose depuis une suite de l’hôtel Georges V à Paris. Un véritable écrin pour sa beauté tel un bijou qui scintille. Face au miroir, Iris Mittenaere prend la photo elle-même. Dans une chambre décorée avec soin, son reflet apparaît dans le miroir. D’ailleurs, celui-ci a de quoi éblouir. Car la jeune femme au corps de sylphide a décidé de choisir une tenue des plus troublantes. Ainsi, elle apparaît sans aucun vêtement, si ce ne sont ceux permettant de couvrir les parties les plus secrètes. Il n’en fallait pas plus pour apporter un véritable vent de folie parmi ses followers.

Certains parlent de » Perfection « , alors que d’autres comparent Iris Mittenaere à une véritable déesse. Quelques-uns croient même au mirage. Les adjectifs élogieux tombent par centaine et certains fans reconnaissent même en perdre la vue. Une fois de plus, Iris Mittenaere aura mis tout le monde d’accord. Même certaines célébrités paraissaient totalement bluffées. Parmi celles-ci, Vaimalama Chaves, Camille Cerf ou encore Karine Le Marchand ne tarissent pas d’éloges sur sa beauté. Iris Mittenaere reçoit donc une avalanche de compliments, comme c’est d’ailleurs régulièrement le cas sur son profil Instagram. Pour preuve, plus de 220 000 personnes ont encore liké cette photo. Décidément, Iris Mittenaere devient la star de la télévision, des magazines et désormais du web. Elle est tout simplement, incontournable !