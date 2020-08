Iris Mittenaere enflamme la toile avec des photos d’elle dans la chambre d’un hôtel parisien de grand standing

Iris Mittenaere revient tout juste de sa dernière destination de vacances, la Grèce. Mais la jeune femme a toujours du mal à ne pas laisser son esprit dans les lieux paradisiaques qu’elle visite. En effet, ses retours à Paris sont souvent douloureux pendant quelques jours. Mais cette fois-ci, Iris Mittenaere a trouvé la solution pour faire une transition entre la Grèce et la grisaille parisienne. Elle s’offre un court séjour dans un hôtel de grand standing dans la capitale. Une bonne idée pour qu’elle puisse profiter de ses derniers jours de vacances tout en s’acclimatant à nouveau à Paris. Avec son amoureux, Iris Mittenaere va encore passer des moments exquis, ses fans adorent.

Iris Mittenaere voyage autant que possible pour profiter de l’été

Iris Mittenaere aura eu la bougeotte cet été. Il faut dire que l’ancienne Miss France n’a pas aimé être contrainte à rester chez elle pendant six semaines consécutives. En effet, nous avons tous été obligés de respecter les règles sanitaires en vigueur pendant le pic de l’épidémie. Des règles s’appliquent d’ailleurs toujours afin de limiter au maximum la circulation du virus tout en permettant aux populations de prendre le travail. Et justement, le travail d’Iris Mittenaere consiste en majorité à voyager. Pour participer à des projets artistiques ou de promotions en tant que modèle photo. Difficile alors pour la jeune femme de ne pas tourner en rond pendant le confinement. En effet, faire des photos différentes et surprenantes était devenu beaucoup plus complexe. Mais depuis le 11 mai, elle a retrouvé sa liberté de mouvement.

Dès la fin du confinement, la star reprend ses habitudes. Photographies dans Pairs, promotions en tout genre, sport et surtout voyages. Iris Mittenaere enchaîne alors les destinations de rêves. Toujours en compagnie de son amoureux, Diego El Glaoui, l’ancienne Miss France part en Corse, en Suisse et parcourt la France. Dernièrement elle profite également de quelques jours en Grèce. Des moments magiques dans des décors fabuleux sont alors à portée de clic de ses fans. Et les vacances ne sont pas encore terminées pour Iris Mittenaere.

Les dernières étapes en date sont la Grèce, Paris et Lille

De retour de Grèce, elle se rend donc à Paris dans un hôtel fabuleux. Et elle fait faire le tour du propriétaire à ses fans via ses stories Instagram. De quoi ravir les abonnés de la jeune femme. En effet, nous sommes tous friands de connaître de quoi est fait le quotidien de nos célébrités favorites. Et avec Iris Mittenaere, nous ne sommes jamais déçus.

Mais son retour à Paris n’est que de courte durée. En effet, Iris Mittenaere est en ce moment àLille. Et elle va d’ailleurs indiquer que Lille est la plus belle des villes. Mais avant de pouvoir découvrir les photos de cette nouvelle destination, elle fait profiter ses abonnés du cadre paradisiaque de ce fabuleux hôtel parisien.

Spa avec piscine, massages et soins, tout est disponible dans ce superbe hôtel de la capitale. Non loin des Champs-Élysées, le Damantin Hôtel & Spa est une véritable pépite en plein cœur de Paris. De quoi faire une étape ressourçante pour Iris Mittenaere avant de reprendre la route. Pas de doute, ce fut une nuit inoubliable. Comme tous les souvenirs qu’elle a l’occasion de se créer durant ses vacances. La suite que réserve l’ancienne Miss France lui donne accès à toute sorte d’espace réservés à la détente et à la relaxation.

Après une nuit dans un hôtel de haut standing, Iris Mittenaere repart en vadrouille

Encore une fois, Iris Mittenaere invite ses fans au rêve et au voyage. Le tout en compagnie de son plus proche complice, son amoureux. Diego El Glaoui et Iris Mittenaere ne se quittent plus. Les carrières professionnelles des amoureux semblent suffisamment correspondre pour leur permettre de voyager ensemble lorsque cela est nécessaire. C’est donc une belle revanche que les tourtereaux prennent ensemble après les longues semaines de confinement. En effet, les fans d’Iris Mittenaere auraient pu croire que le confinement ait des répercussions négatives sur le couple de l’ancienne Miss France. Mais au contraire, Diego El Glaoui et Iris Mittenaere sont plus proches que jamais.

Les fans de la star sont friands de ses nouvelles

Qui sait quelles sont les prochaines destinations de la star ? Les prochains projets de la belle Iris Mittenaere ? Celle qui était élue Miss France et Miss Univers en 2016 a fait bien du chemin depuis. Ses fans l’encouragent dans tout ce qu’elle entreprend et elle est reconnaissante de les avoir auprès d’elle. Nous sommes évidemment impatients de savoir ce qui fera le quotidien de la jeune femme dans les prochains jours. Pour le moment, nous savons simplement qu’elle est à Lille en compagnie de son amoureux. Rentrera-t-elle à Paris bientôt ? Il est aussi question qu’elle déménage prochainement. Car elle disait à ses fans qu’elle n’oubliera pas de les fair visiter.

Iris Mittenaere compte 2,4 millions de fans sur Instagram. Autant de personnes qui sont prêtes à la couvrir de compliments à la moindre publication. Et qui sont impatientes de découvrir de nouvelles photos de la jeune femme. En effet, ils aiment contempler la beauté d’Iris Mittenaere, tout autant qu’ils aiment savoir comment elle vit au quotidien. Grâce à son compte Instagram, Iris Mittenaere réalise leurs rêves et ajoute de la magie dans nos quotidiens beaucoup plus routiniers que le sien.