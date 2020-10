Iris Mittenaere épate ses fans dans une tenue de cuir signée Karl Lagerfeld!

Iris Mittenaere apparaît toujours sublime. Sur les réseaux sociaux ou à la télévision, la Miss France 2016 n’a rien perdu de ses atouts. Elle parvient même encore à surprendre et à impressionner ses fans. Ce samedi 24 octobre, à 17h50 sur TF1, elle sera aux côtés de Nikos Aliagas pour co-animer 50 Minutes Inside. L’émission parlera notamment de Karl Lagerfeld et de son protégé Baptiste Giabiconi. Alors, c’est sans hésiter qu’Iris Mittenaere opte pour une tenue du célèbre créateur pour présenter l’émission. Découvrez sa superbe tenue de cuir qui fait déjà parler d’elle.

Iris Mittenaere crée l’événement dans une tenue de cuir sublime

Iris Mittenaere est une adepte de la mode. Son titre de Miss France et de Miss Univers 2016 lui permet même de défiler pour les plus grandes maisons de haute couture. Depuis l’obtention de ses titres et son expérience acquise dans le domaine des podiums, elle est devenue très à l’aise devant les caméras. Capable alors d’être mannequin ou animatrice, Iris Mittenaere jongle entre les différentes opportunités qui se présentent à elle. Et il faut bien avouer qu’avec sa prestance, sa beauté et son charisme, elles ne sont pas rares. Et c’est TF1 qui semble avoir compris le potentiel de la jeune femme dans ses émissions. Depuis l’année dernière, Iris Mittenaere apparaît donc régulièrement dans des programmes de TF1. Elle co-présentait notamment Ninja Warrior. Mais c’est bien dans 50 Minutes Inside que nous auront le plaisir de la retrouver samedi.

Très active sur les réseaux sociaux, elle n’avait pas manqué d’informer ses abonnés à ce sujet. Leur dévoilant même en avant-première la tenue qu’elle porterait pour le tournage. Cette infirmation n’est évidemment pas passée inaperçue. Avec ses 2,5 millions d’abonnés sur Instagram, Iris Mittenaere allait forcément faire parler d’elle. En effet, nombreux étaient les followers de la belle a vouloir savoir les références de sa tenue. Inspirante, ses fans veulent souvent se procurer ses vêtements ou accessoires pour rayonner elles aussi.

Les fans de l’ancienne Miss France sont épatés

Iris Mittenaere n’a peut-être pas le temps de répondre individuellement à tous ses fans. Mais lorsqu’il s’agit de ses looks, elle prend toujours le temps de donner les informations nécessaires à ses abonnés. ainsi, elle partageait en story sur Instagram les détails de se superbe tenue de cuir choisie spécialement pour le tournage de 50 Minutes Inside. Une tenue signée Karl Lagerfeld. De quoi rendre un hommage discret mais lourd de sens à ses talents.

Consciencieuse, elle prendra également soin de renseigner ses fans sur la provenance de sa paire de chaussure. En effet, son ensemble est détonnant et elle ne manque pas d’élégance. Même le célèbre smoking de Nikos Aliagas fait pâle figure à ses côtés. Les jambes infiniment longues grâce à sa paire de talons et à son short court, Iris Mittenaere fait l’unanimité auprès de ses abonnés. Pas de doutes, ils seront nombreux à la retrouver samedi soir sur leurs écrans de télévision. La popularité d’Iris Mittenaere ne cesse de prendre le l’ampleur. Tant et si bien qu’elle peut se définir comme animatrice télé aujourd’hui. Mais jusqu’où ses projets vont-elle l’emmener ?