Iris Mittenaere et Camille Cerf, 2 ex-Miss draguées par les mêmes hommes, elles balancent tout !

Toutes deux ex-Miss France, Iris Mittenaere et Camille Cerf sont très proches. Mieux, elles sont aujourd’hui devenues des amies inséparables. Même durant les vacances, les deux reines de beauté ne peuvent se passer l’une de l’autre. Dans une interview accordée à Gala, les deux jeunes femmes parlent de leur amitié. Mais durant cet échange avec la presse, elles font également une révélation surprenante. En effet, les deux reines de beauté avouent être courtisées par des tous types d’hommes, même par des stars !

Iris Mittenaere et Camille Cerf : deux femmes très convoitées

Deux des plus beaux visages de France

Pour les deux jeunes femmes, le bonheur semble toujours frapper à leur porte. Depuis leur sacres au concours Miss France, leur notoriété ne fait que croître. D’ailleurs, l’une comme l’autre connaissent aujourd’hui une carrière très épanouie. En effet, Camille Cerf continue de travailler dans le monde de la mode. De plus, elle possède aujourd’hui sa propre ligne de lingerie. Et cerise sur le gâteau, elle est également ambassadrice pour la marque Caroll. Du côté d’Iris Mittenaere, son parcours professionnel est un peu différent. Mais néanmoins, il est tout aussi riche.

Aujourd’hui, la jolie brune est effectivement devenue animatrice sur TF1. Visiblement très à l’aise dans les médias, elle officie également comme chroniqueuse sur Chérie FM à la radio. De plus, les deux beautés sont également très suivies sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, elle compte un immense nombre de fans. Par conséquent, cette dernière interview commune a visiblement intéressé leurs communautés. D’ailleurs, durant cet entretien, les deux jeunes femmes n’hésitent pas à faire des révélations très étonnantes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf)

Parfois victimes de techniques de drague un peu lourde

Dans la vie comme sur le web, Iris Mittenaere et Camille Cerf sont très sollicitées. En effet, un grand nombre de fans souhaitent échanger avec elles. Dans la plupart des cas, cela se passe toujours très bien. Mais parfois, certains admirateurs peuvent se montrer un peu lourds. Car naturellement, les deux reines de beauté suscitent l’intérêt ! Mais Iris Mittenaere et Camille Cerf font encore d’autres révélations. Selon leurs déclarations, elles sont parfois même abordées par les mêmes hommes ! ” On se fait beaucoup draguer toutes les deux, et parfois par les mêmes mecs “. Ce genre d’anecdotes est d’ailleurs un sujet de plaisanterie entre elles. ” Et on se le dit, c’est ça qui est drôle parfois “. Mais les deux jeunes femmes ne s’arrêtent pas là. Comme elles l’avouent, tous ces hommes ne sont pas anonymes.

Puisque certains de ces dragueurs invétérés sont également de grandes stars. ” Aujourd’hui, on a des gens qui nous envoient des messages, même des personnalités. Et on se dit ” Mais vous êtes sérieux ? Vraiment, vous pensez que…’ “. Mais pour les deux jeunes femmes, il n’est certainement pas question de répondre à ce genre de sollicitation. Et la seule réponse qu’elles donnent restent toujours la même. ” On ne se connaît pas, on s’est jamais rencontré… Euh, c’est pas parce que tu as un nom que je vais te répondre “. De plus, Iris Mittenaere et Camille Cerf sont très heureuses en couple. D’ailleurs, la première est souvent aperçue aux côtés de Diego El Glaoui, le nouvel amour de sa vie. Quant à Camille Cerf, elle n’est pas non plus un cœur à prendre.

Mais malgré cette drague insistante de célébrités, les deux beautés préfèrent en rire. Aussi, elles savent exactement comment répondre !