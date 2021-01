Iris Mittenaere et Camille Cerf, victime d’une grosse rumeur, sont-elles réellement en couple?

Depuis leurs sacres, Camille Cerf et Iris Mittenaere sont véritablement devenues des amies très proches. Pourtant, certains leur prétendent une relation d’un tout autre genre. Une véritable idylle a d’ailleurs été évoquée. Les deux Miss France ont donc décidé de répondre ! LD People revient sur les déclarations des deux reines de beauté.

Iris Mittenaere et Camille Cerf : très, très proches !

Une véritable complicité

Successivement, les deux jeunes femmes sont élues Miss France. Iris Mittenaere a effectivement eu le bonheur de remporter la célèbre couronne en 2016. Alors que Camille Cerf l’avait précédé de quelques mois. Leur parcours et leur âge les ont très vite rapprochés. Et rapidement, les deux belles jeunes femmes sont devenues inséparables. Elles n’ont d’ailleurs jamais caché cette amitié. Sur leur compte Instagram, leurs fans peuvent ainsi découvrir de nombreux souvenirs communs de deux des plus belles femmes de France. Iris Mittenaere et Camille Cerf passent en effet beaucoup de temps ensemble. À Paris ou lors de vacances ensoleillées, elles ne se quittent plus.

Cette proximité a donc été largement commentée sur les réseaux sociaux. Et certains y ont vu beaucoup plus qu’une relation strictement amicale. Dès lors, une rumeur est apparue. La Miss France 2015 et la Miss Univers, sont-elles ensemble ? À l’évocation de cette question, la réponse de Camille Cerf et d’Iris Mittenaere est très claire ! LD People revient sur les déclarations des deux stars. Car ces bruits de couloir nécessitent selon elles une explication. En effet, Iris Mittenaere est en couple avec le beau Diego El Glaoui. Dès lors, ces rumeurs semblent mal venues.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf)

” On pourrait faire un couple ”



Déjà en 2017, Camille Cerf avait évoqué le sujet sur C8. Car elle avoue que certains clichés pris aux côtés d’Iris Mittenaere ont pu semer la confusion. ” Je me dis qu’on a été cons de faire des photos comme ça. On a fait des photos romantiques comme lorsque l’on trinque avec notre champagne à la Tour Eiffel. C’est vrai que c’est des photos que l’on pourrait faire en couple “. Lors de ce témoignage dans La nouvelle édition, Camille Cerf avouait donc être véritablement très proche d’Iris Mittenaere. Et elle reconnaît qu’elles ont déjà passé toutes deux, la nuit ensemble, mais en précisant que rien ne s’est jamais passé. Cette proximité entre Camille cerf et Iris Mittenaere a d’ailleurs été mise à dure épreuve durant un temps.

En effet suite à son élection à Miss Univers, Iris a dû quitter la France pour s’installer à New York. Et Camille Cerf a très mal vécu cette période. Elle explique d’ailleurs que les retrouvailles ont été pleines ” de larmes, de joie “. Elle reconnaît aussi que lorsqu’elle a retrouvé Iris, elle a véritablement eu droit à ” une petite déclaration d’amour “. Pour elle, cette relation est inexplicable. Iris Mittenaere a elle aussi évoqué le sujet il y a maintenant près de trois ans. Et elle précisait à l’époque que ces sous-entendus l’amusaient. Elle avoue également que sa copine et elle, en ont parfois joué.” On adore raconter ça aux gens, on en joue, on en rigole “. Mais à force de laisser planer le doute, certains ont visiblement cru en cette histoire. En tout cas, Iris Mittenaere et Camille Cerf semblent beaucoup s’amuser de cette situation.