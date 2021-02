Iris Mittenaere et Diego El Glaoui évitent ce terrible accident d’hélicoptère dans la station de Courchevel !

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui: Les irrésistibles amoureux se trouvaient dans la station de ski de Courchevel quand s’est produit l’horrible crash d’hélicoptère. Deux personnes ont perdu la vie.

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui se sont retrouvés dans un lieu enchanté le temps d’un weekend. Malheureusement, un tragique événement est venu endeuiller leur parenthèse enchantée. En effet, pendant leurs quelques jours de vacances à la montagne, les vacanciers ont été traumatisés par un terrible accident d’hélicoptère.

Ils avaient initialement prévu des activités comme le ski, des balades à cheval ou encore un vol en hélicoptère… Malheureusement, la station de ski de Courchevel a vite viré dans une ambiance macabre. Un accident tragique a en effet choqué les habitants tout autant que les vacanciers.

L’ex-miss rassure immédiatement ses fans

Mardi 9 février, un hélicoptère civil transportait cinq personnes sur les crêtes du Mont Charvet. Malheureusement, l’appareil s’est écrasé. Il a ainsi fait deux morts et trois blessés. Le célèbre couple a aussitôt tenu à rassurer leurs abonnés. « Nous avons reçu de très nombreux messages de proches, d’amis ou followers bienveillants demandant si tout allait bien pour Iris et moi.« , a indiqué Diego El Glaoui dans une story Instagram. L’ex-reine de beauté précise ensuite qu’elle ne se trouvait pas dans l’appareil qui s’est écrasé

« Nous nous sommes presque croisés parce que nous avons décollé peu avant eux. Cela rappelle parfois sèchement que la vie ne tient parfois qu’à un fil, à une malchance, et qu’il y a certaines choses qu’on ne maîtrise pas », a poursuivi le jeune homme de 32 ans.

La procureure de la République d’Albertville Anne Gaches a par la suite précisé que les victimes étaient « toutes de nationalité française et âgées de 54 à 72 ans« . Actuellement, les autorités judiciaires ont ouvert une enquête pour homicides involontaires et blessures involontaires. En effet, elles ont confié une enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens et au Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Bourg-Saint-Maurice. « Les premières constatations sur l’épave sont rendues particulièrement difficiles du fait de sa localisation et des conditions météorologiques« , a-t-elle ainsi indiqué.

Son incroyable balade en chiens de traîneau

Quant à la belle Iris , elle a très vite su changer les idées de ses fans. En effet, sur son compte Instagram, elle a partagé des photos mais aussi des vidéos. On la découvre notamment faire une balade en chiens de traîneau. Les paysages sont à couper le souffle. Au sein de la rédaction de LDpeople, on a tout simplement craqué ! “Faire un tour en chien de traîneau avec toi, entre les sapins, la neige et le soleil ❄️🌲 Et surtout mon adorable copain ( pas @diegoelglaoui , le chien 🐺😂 ) @courchevel_officiel”, a-t-elle ainsi légendé.

Ses abonnés se sont félicités de la voir aussi heureuse. “J’espère que vous avez kiffez , j’en garde un très bon souvenir”, “Heureuse de voir que vous êtes là !!”, “Un joli couple heureux et plein d’amour. Soyez heureux !”, pouvait-on ainsi lire parmi les commentaires.