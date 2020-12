Iris Mittenaere et Diego El Glaoui s’embrassent, en “Bikini”, dans un décor de rêve!

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui sont un couple mythique pour leurs fans. Sur les réseaux sociaux, ils maîtrisent tous les deux à la perfection les codes des plateformes. Ils sont ainsi capables d’immortaliser des moments féériques et de les rendre plus vrais que nature. Mais il faut bien avouer que l’amour que partagent Iris Mittenaere et Diego El Glaoui n’a rien de forcé. De plus, ils voyagent beaucoup, toujours ensemble, aux quatre coins du monde pour passer des moments magiques dans des décors paradisiaques. Avec de tels éléments, difficile de rater ses publications Instagram. Pour preuve, la dernière publication en date de Diego El Glaoui, en compagnie de la sublime Iris Mittenaere.

Iris Mittenaere échangerait bien sa doudoune contre son 2 pièces

Iris Mittenaere a, semble-t-il, trouvé le partenaire idéal en la personne de Diego El Glaoui. Complices, ils savent s’amuser comme des enfants lorsqu’ils sont ensemble. Leurs visions de la vie s’accordent et ils sont capables de passer le plus clair de leur temps à deux, sans en arriver à ne plus se supporter. Pour couronner le tout, ils sont tous deux des adeptes des réseaux sociaux. Aussi, il n’est pas rare qu’ils partagent des photos en couple pour alimenter leurs comptes Instagram respectifs. Se faisant, ils se font des déclarations d’amour qui ont le don de faire fondre le cœur de leurs abonnés. Et c’était donc au tour de Diego El Glaoui de chanter les louanges de sa dulcinée, Iris Mittenaere.

Pour cela, il partage une photo sublime. Ils se tiennent debout, les pieds dans l’eau turquoise en train de s’embrasser devant l’horizon infini. En 2 pièces, les amoureux profitaient de l’un de leurs nombreux séjours à l’étranger. Et le compagnon d’Iris Mittenaere assortie cette publication sortie d’un rêve à une légende explicite. En effet, il souhaite célébrer leurs voyages et assurer à sa belle qu’il y en aura encore beaucoup d’autres. Dans un anglais parfait, le jeune homme inscrit “À nos prochains voyages…” en légende de sa publication. Iris Mittenaere et Diego El Glaoui n’ont effectivement pas fini d’en mettre plein la vue de leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Mais pour le moment, ils sont à la montagne et profitent de la nature loin du confinement parisien.

Les amoureux passionnent des millions d’internautes avec leur romance idyllique

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ont offert à leurs fans des images sorties d’un rêve pendant tout l’été. Et visiblement, les amoureux aimeraient pouvoir retourner en vacances et revivre à deux ces moments magiques. Mais il leur faudra attendre la levée des mesures gouvernementales en place pour répondre à la crise sanitaire. Alors, pour patienter, les photos de leurs vacances sont idéales pour continuer de rêver à l’été malgré l’hiver bien présent sur la France. Les abonnés des tourtereaux se mettent tous d’accords dans les commentaires. En effet, ils sont tous convaincus qu’Iris Mittenaere et Diego El Glaoui représentent le couple idéal par excellence.