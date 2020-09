Iris Mittenaere et Diego El Glaoui sont mariés? Des images troublantes sèment le doute

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui sont en couple depuis le mois de septembre 2019. Et sur leurs comptes Instagram respectifs, leurs fans peuvent constater qu’ils sont toujours aussi amoureux. Si ce n’est même encore plus ! La période de confinement a certainement su rapprocher ses deux êtres puisqu’elle ne les a pas séparé. En effet, présents sur les réseaux sociaux et à la télévision, les amoureux semblent faire allusion au mariage mais sans donner trop de précisions. En revanche, l’une des récentes publications d’Iris Mittenaere sur Instagram laisse croire qu’ils se sont dit “oui” ! D’autant que la même image est partagée par son amoureux sur son compte. Découvrez donc les photos et tentons de savoir si Iris Mittenaere s’est faite passer la bague au doigt.

Iris Mittenaere a-t-elle trouvé “le bon” ?

Iris Mittenaere est une ancienne Miss France et Miss Univers. Elle était élue en 2016 et depuis, ses fans n’ont de cesse de la suivre dans ses aventures. Car elle est non seulement l’une des plus belles femmes du monde, elle est également une personnalité attachante qui entretient un lien sincère avec ses fans. Sur Instagram notamment, elle fait en sorte de leur partager son quotidien. De la routine beauté, aux recettes de cuisine et en passant pas ses vacances, Iris Mittenaere fait en sorte de faire rêver ses abonnés. Ainsi, il n’est pas rare que ses followers admirent son sourire si spécial qu’elle arbore aux côté de celui qu’elle aime.

Voir cette publication sur Instagram Most dramatic Goodbye … My head’s still there @andronis_arcadia Musique Billie Eillish Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) le 12 Août 2020 à 1 :29 PDT

Des allusions au mariage intriguaient déjà les fans de la belle il y a quelques mois

En effet, Diego El Glaoui est le compagnon d’Iris Mittenaere depuis un an environ. Et ces derniers temps, ils sont tout simplement inséparables. Mieux encore, ils se témoignent un amour grandissant de jour en jour, à travers les réseaux sociaux. Aussi, les fans du couple se demandent quand les tourtereaux vont sauter le pas et se lancer dans la grande aventure du mariage. Lors d’un passage dans Qui veut gagner des millions, présenté par Camille Combal sur TF1, ils évoquaient même la situation. Alors que l’animateur leur demandait si le confinement ne leur pesait pas trop, Iris Mittenaere riait car elle savait que Diego El Glaoui pouvait perdre patience. Mais ce dernier, loin de faire des misères à sa douce, se lançait dans une analyse des conséquences du confinement sur les couples chinois.

En Chine, l’épidémie est arrivée bien avant qu’en Europe. Logique, puisqu’elle arrivait des marchés de Wuhan. Les chinois étaient alors confinés, mais aussi déconfinés, bien avant les Français. Et il s’est avéré que le pays a connu une vague de divorce sans précédents. Cependant, l’amoureux d’Iris Mittenaere ne parlait pas de cela pour évoquer la rupture de son couple. Bien au contraire, il se demandait pourquoi les médias ne parlaient pas également d’une vague de mariage suite au confinement. Des propos que la belle Iris Mittenaere se promettait alors de ne pas oublier. Et les fans du couple se demandent depuis quand est-ce que les tourtereaux vont sauter le pas.

Le couple ne semble pas pressé d’officialiser leur union

Mais Iris Mittenaere et Diego El Glaoui se contentent, semble-t-il, de vivre au jour le jour. Ils voyagent tout l’été et partagent des moments uniques. En Corse, en Suisse, en Grèce et dans plusieurs endroits en France, ils ne se séparent pas une seconde malgré la levée des mesures de confinement. À travers leurs comptes Instagram, leurs fans constatent donc qu’ils sont plus proches que jamais. Et la dernière photo en date du couple va carrément leur permettre de supposer qu’ils se sont mariés en tout discrétion.

Voir cette publication sur Instagram You’re cute. D 🤍 Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) le 6 Sept. 2020 à 1 :33 PDT

En robe blanche et en costume, difficile de ne pas penser “mariage” en voyant les amoureux. Iris Mittenaere et son compagnon sont resplendissants de bonheur. Ils affichent de larges sourires et l’ambiance semble être à la rigolade. De quoi casser un peu les codes par rapport à leurs tenues si élégantes. Mais leur attitude ne va pas enlever de l’idée à leurs abonnés qu’ils se sont mariés. Alors, dans les commentaires des félicitations se mêlent aux questions.

Iris Mittenaere ne serait pas réticente à dire “oui” si son compagnon lui propose de l’épouser

Ni Iris Mittenaere, ni Diego El Glaoui n’indiquera qu’ils vient de s’unir pour la vie. En revanche, ils répondront à leurs amis qui se sentiront vexés de ne pas avoir été invités à la fête. En effet, Iris Mittenaere met fin au suspense dans les commentaires. Elle répond à ses amis qu’elle n’aurai pas oser célébrer un événement si important sans le partager avec ses proches.

Voir cette publication sur Instagram Mais ça, c’était avant. Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) le 4 Juin 2020 à 10 :03 PDT

Mais alors pour quand sera cette nouvelle grande étape dans la vie de ce magnifique couple ? Pour le moment, ils semblent prendre la vie comme elle vient et profiter ds moments que la vie leur offre. Aussi, ils vont emménager prochainement dans une nouvel appartement. Lorsque les travaux seront finis, Iris Mittenaere a promis à ses followers de leur faire faire le tour du propriétaire. Et c’est déjà une étape importante dans la vie d’un couple sans pour autant avoir à rajouter à cela un engagement si important. Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ne sont donc pas encore mariés mais ils savent que leurs fans n’attendent que ça. Pouvoir partager leur bonheur pour cet événement d’une vie les remplira d’une grande et sincère joie.