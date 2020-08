Iris Mittenaere et son envie d’adopter: sa maman dévoile pourquoi elle n’est pas en accord !

Iris Mittenaere passe des vacances délicieuses sur les îles grecques en compagnie de son chéri Diego El Glaoui. Dans l’une de ses dernières publications, elle fait part à ses fans de son désir d’adoption. Une décision qui semble loin de rendre heureuse celle qui lui a donné le jour. Après cet aveu, sa mère publiait en effet un message qui lui déconseille d’entreprendre de telles démarches.

Alors qu’Iris Mittenaere file le parfait amour avec son nouveau compagnon, l’ancienne Miss France et Miss Univers a pris la décision il y a quelques semaines, de s’installer avec le nouvel élu de son cœur dans un nouveau nid d’amour. Le couple serait d’ailleurs actuellement en train de prévoir des travaux pour se fabriquer un petit cocon qui correspond à leurs envies.

Iris Mittenaere publiait également depuis quelques jours les plus beaux souvenirs de ses magnifiques vacances sur les îles des Cyclades où elle apparaît resplendissante, avec un teint hâlé. Elle a également partagé un cliché sur lequel elle explique son envie d’adopter. Mais visiblement, sa mère est très loin d’être emballée.

En effet, ce vendredi 7 août 2020, la jeune femme prenait la pose avec un petit chien dans ses bras, lors d’une promenade en bateau à Santorin. En légende, elle supplie ses followers de convaincre l’élu de son cœur d’adopter l’animal : ” Avouez, on forme une jolie famille sur la dernière photo non ? Commentez un émoji lion pour convaincre Diego ! “. Il s’agissait en réalité du deuxième cliché sur lequel elle apparaissait avec le chiot, visiblement décidée à le ramener en France avec elle.

Si on ne sait toujours pas si l’élu de son cœur est lui aussi tombé sous le charme du chien, la mère d’Iris Mittenaere a, elle, réagit pour faire savoir ce qu’elle pensait de cette idée : “ Tu connais mon point de vue. C’est mignon, mais c’est compliqué quand on travaille ! “ affirmait la maman. Mais la réponse d’Iris ne s’est pas fait attendre et elle rappelait à sa mère que pourtant elle l’avait fait aussi : ” On en a eu même quand tu travaillais. D’ailleurs, il est temps de prendre un petit chat pour la maison, maman ! Ça manque d’une petite bête ! “.

S’il est vrai que les deux tourtereaux ont un emploi du temps hyper chargé au vu de leurs nombreuses activités, Iris Mittenaere pourrait certainement compter sur ses 2,4 millions de fans pour faire à l’occasion du dog–sitting. Elle saura probablement trouver au cœur de sa communauté quelques personnes prêtes à l’aider dans cette tâche. Mais il est vrai que les conseils de sa maman ne sont peut-être pas dénués de bon sens. Car s’il n’est pas déjà facile d’avoir un animal de compagnie lorsqu’on a une activité professionnelle intense, pour Iris Mittenaere, qui voyage souvent, cela sera encore plus compliqué. Ses déplacements aux quatre coins du monde ne sont peut-être pas toujours compatibles avec la présence d’un petit animal de compagnie.

Au vu de l’attachement, que la belle brune a déjà pour ce chien, on imagine quand même peut-être qu’il sera difficile pour elle de l’abandonner en Grèce, et de ne pas le retrouver dans la nouvelle maison dans laquelle le couple s’apprête à emménager. À moins que ce soit le choix d’un nouveau départ et qu’avec l’adoption de ce chiot, Iris Mittenaere souhaite être moins souvent en déplacement et pourquoi pas fonder une famille. Une adoption qui serait peut-être une manière détournée d’annoncer une nouvelle direction donnée à sa carrière professionnelle, mais aussi à sa vie de femme.

Il est vrai que la belle brune semble parfaitement épanouie et totalement amoureuse de celui qui partage sa vie aujourd’hui. Si on a déjà connu Iris Mittenaere avec d’autres compagnons, comme notamment l’humoriste et comédien Kev Adams, ou encore avec d’autres prétendants, pourquoi ne pas imaginer cette fois-ci, que Diego serait véritablement le bon ! Le choix de s’installer ensemble après avoir vécu quelques semaines sous le même toit durant la période de confinement est peut-être la première étape vers quelque chose d’encore bien plus sérieux. Toutes les questions restent ouvertes. Le beau jeune homme aurait-il profité de ses vacances idylliques pour effectuer une demande bien particulière à sa belle ou les deux tourtereaux auraient-ils profité de l’occasion pour imaginer des plans et se projeter dans un autre type de relation ?

Il faudra peut-être attendre le retour en France pour savoir ce qui s’est réellement passé durant cette semaine si magique au bord de la Méditerranée. On serait donc très curieux de savoir ce que la mère d’Iris en penserait si l’adoption de ce petit chien était le préambule à pourquoi pas, un mariage et à l’idée d’avoir des enfants. Au vu des réserves qu’elle avait pour le petit animal, on sera très attentifs à sa réaction. Mais il s’agit bien évidemment ici de pures spéculations sur un sujet qu’Iris Mittenaere n’as pas encore réellement évoqué. Pour le moment, le couple devrait encore profiter quelques jours de leur séjour sur les îles grecques avant de quitter ces lieux paradisiaques. Personne ne sait à ce jour s’ils reprendront l’avion pour Paris ou s’ils se rendront une nouvelle fois dans une autre destination tout aussi idyllique pour profiter des derniers jours de l’été.

Du côté professionnel, on devra patienter pour savoir si l’ex-Miss Univers, reprendra le tournage de la saison 5 de Ninja Warrior : le parcours des héros dont les enregistrements avaient été annulés pour cause de la pandémie du covid-19. Il faudra également attendre la rentrée, pour être sûr qu’elle reprendra son rôle de meneuse de revue au Paradis Latin dans le spectacle L’oiseau paradis imaginé par le chorégraphe Kamel Ouali. Elle devrait également reprendre sa participation à la présentation du tirage du Loto et de l’EuroMillions en alternance avec Jean-Pierre Foucault, Elsa Fayer, Karine Ferri, et Christophe Beaugrand.

Comme on le voit, la rentrée d’iris ne sera pas de tout repos et les projets ne manquent pas. Reste à savoir si lors de ses prochaines arrivées sur les plateaux de télévision, le petit chien l’attendra dans les coulisses ou bien à la maison avec son nouveau papa, Diego.