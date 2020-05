Iris Mittenaere fait baver ses fans avec son top transparent

Iris Mittenaere a encore une fois fait sensation sur internet. Son compte Instagram est un temple des photos de la jeune femme. Miss France puis Miss Univers en 2016, elle ne cesse de rayonner par sa beauté et son charisme. Improvisée mannequin sur les réseaux sociaux, Iris Mittenaere a encore une fois fait fondre ses fans en publiant une photo d’elle.

Iris Mittenaere ne laisse pas indifférent, c’est une des plus belles femmes du monde

Personne ne peut être indifférent a la beauté d’Iris Mittenaere. Ce ne peut pas non plus être le seul fait des talents des photographes qu’Iris Mittenaere soit si belle. Car la dernière photo qu’elle publie sur Instagram est le travail d’un photographe de talent. Et cette image a suscité de nombreuses réactions sur la toile. En noir et blanc, Iris Mittenaere pose vêtue seulement d’un t-shirt blanc qui laisse deviner ses formes. Les commentaires et les likes prouvent à quel point les fans ont apprécié de la retrouver sous ce jour. Car pendant la période de confinement, Iris était plutôt abonnée aux photographies décontractées. Elle aimait particulièrement se faire prendre en photo sur sa terrasse en train de prendre le soleil.

Après le confinement, retour des sorties pour la belle

Mais depuis le 11 mai, finit les restrictions de sorties et les attestations dérogatoires. Nous sommes enfin libres de nous déplacer comme bon nous semble. Enfin presque, car nous devons nous astreindre à respecter une distance qui n’excède pas les 100 kilomètres de notre domicile. Et nous devons également respecter gestes barrières et mesures de distanciation sociale. Pour éviter la propagation du virus et ne pas croire que la pandémie est derrière nous, les Français continuent donc de faire preuve de vigilance. La vie reprend tout de même ses droits ainsi que différentes activités dans des secteurs économiques variés. Et pour Iris Mittenaere cela signifie qu’elle peut enfin se faire prendre en photo par des professionnels et dans des décors qui changent de celui de son appartement parisien.

Voir cette publication sur Instagram No Pants Club 🙌 Who’s with me ? Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) le 29 Avril 2020 à 9 :04 PDT

Les photos d’Iris Mittenaere profitent d’un changement de décor

Les fans la retrouve par exemple en tailleur jaune au abord du pont Alexandre III à Paris. Tout près de la Seine, Iris Mittenaere reprend ses habitudes et laisse un temps sa terrasse ensoleillée pour faire de nouvelles photos. Elle partage ainsi sa nouvelle passion de mode avec ses fans. Iris Mittenaere raffole des costumes en ce moment. Il y a tant de formes, de couleurs et tant de façon de les porter. Cela lui rappelle avec nostalgie qu’elle aurait aimé se rendre au Festival de Cannes pour en porter. Mais la pandémie n’est pas encore de l’histoire ancienne. Et les événements culturels seront les grands derniers à refaire partie du quotidien des Français. Les grands rassemblements supposent de se réorganiser complètement si ils veulent pouvoir respecter les mesures en vigueur qui visent à endiguer la propagation du virus.

Iris Mittenaere fait sensation avec sa dernière publication Instagram

Mais la photo d’Iris Mittenaere qui fait le plus parler d’elle ses derniers jours c’est celle qu’elle publie le 25 mai. Elle est naturelle et sublime et les commentaires la comblent de compliments. Tous ou presque, car certains ont tout de même créés un véritable débat. Mais ceux qui se sont permis de partager leur émoji et leurs pensées en commentaires ont rapidement été recardés par les fans d’Iris Mittenaere. De voir la jeune femme dans un simple t-shirt blanc et légèrement transparent, a donné envie à certaines personnes d’imaginer la même photo prise sous la pluie.

Les commentaires peuvent être déplacés tant la photo peut faire de l’effet à certains

Mais les concours de t-shirts m*uillés ne sont pas à l’ordre du jour et les personnes qui attendent cela feraient mieux de garder pour elles. C’est ce que leur ont dit de façon claire et précise d’autres commentaires. Les internantes ont rapidement réagit pour défendre l’intégrité d’Iris Mittenaere. Certains n’ont même pas hésité à dire qu’elle n’était pas « un morceau de viande ». D’autres ont carrément repris la définition du terme de harcèlement. Car les propos déplacés de ce genre peuvent effectivement faire l’objet de plaintes. Iris Mittenaere peut compter sur ses fans pour prendre sa défense face aux commentaires désobligeants.

Voir cette publication sur Instagram No lies by @thekandelstudio #throwback Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) le 25 Mai 2020 à 11 :37 PDT

Iris Mittenaere peut compter sur ses fans pour prendre sa défense

Et heureusement pour Iris Mittenaere, la majorité des commentaires restent très cordiaux. Les rares commentaires déplacés ont vite été contrariés par des fans attentifs et réactifs. Pour le reste, ce n’est qu’un avalanche de compliments pour la jeune femme. Tous remarquent qu’Iris Mittenaere n’a pas besoin de grand chose pour être superbe. Sa beauté est magnifiée lorsqu’elle porte des tenues élégantes et du maquillage mais cela ne fait pas tout. Lorsqu’elle se présente au naturel comme sur cette photo, elle n’a pas à rougir de ce qu’elle rend à l’image. Au contraire, elle est resplendissante en toute simplicité. Et la description inscrite sous cette photo confirme le caractère sans trucage de cette image. « No lies », qui signifie « pas de mensonges » en anglais s’ajoute parfaitement à la description de cette photo. Une photo qui n’a pas finit de faire réagir les fans d’Iris Mittenaere.