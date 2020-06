Iris Mittenaere fait des jaloux, pose « sexy » sans vêtements, on voit tout

Iris Mittenaere a encore une fois créé la sensation sur la toile. Le compte Instagram de la Miss Univers (2016) fascine autant qu’il peut en agacer certains. En effet, la beauté d’Iris Mittenaere lui attire une foule de compliments mais une minorité de ses abonnés ne peut pas s’empêcher de lui demander de se vêtir davantage. Selon eux, Iris est trop mince mais il se pourrait surtout que sa ligne parfaite fasse des jaloux. Découvrez les photos d’Iris Mittenaere dans cet article et faites-vous votre avis sur la question.

Iris Mittenaere ne perd rien de sa beauté

Iris Mittenaere ne cache pas être une femme qui souhaite entretenir sa silhouette. Miss France et Miss Univers en 2016, Iris Mittenaere mise beaucoup sur son physique. Entre son alimentation équilibrée et ses séances de sport régulières, la jeune femme ne laisse rien au hasard à propos de sa ligne. Cependant, elle n’est pas non plus du genre à faire l’apologie de la minceur. Au contraire, faire du sport l’aide à se construire tout en muscle car Iris a longtemps été complétée de se trouver trop mince. En effet, même les plus belles femmes du monde peuvent se sentir complexées. Il suffit pour cela qu’elle attendent trop d’elles-mêmes et qu’elles se comparent aux images retouchées des femmes qui posent dans les magazines. Heureusement, depuis qu’Iris Mittenaere fait du sport et mange de façon équilibrée et saine, elle se sent plus épanouie.

Voir cette publication sur Instagram No Pants Club 🙌 Who’s with me ? Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) le 29 Avril 2020 à 9 :04 PDT

La jeune femme reste une idole pour ses fans

Iris Mittenaere n’a vraiment aucune raison de se trouver des défauts. Et elle peut compter sur la majorité de ses abonnés sur Instagram pour la lui rappeler. Elle compte pas moins de 2,4 millions de fans sur le réseau social et ses fans répondent présents à la moindre de ses publications. Il faut dire qu’Iris Mittenaere ne les a pas laissé tomber pendant la période de confinement. La jeune femme aurait pu prendre le temps de se déconnecter des réseaux sociaux pour passer du temps avec son compagnon. Mais au lieu de profiter avec Mehdi El Glaoui, Iris a choisi de soutenir le moral de ses fans au quotidien. Entre photos, vidéos, séances de sport, cours de cuisine ou lives, Iris Mittenaere les a gâté.

Les attentions de la jeune femme ont été très appréciées. Car la période de confinement nous a tous confronté à des périodes d’ennuis et d’angoisse. Certains ont alors pu profiter des réseaux sociaux pour passer le temps avec leurs stars favorites. Et les fans d’Iris Mittenaere sont heureux de constater que la cadence des partages de la belle sur Instagram ne faiblit pas malgré la levée des mesures de confinement. En effet, elle est toujours autant présente pour ses abonnées. Pendant le week-end dernier, Iris Mittenaere partage quelques superbes clichés. Comme à son habitude, elle prend un petit peu de soleil sur sa terrasse parisienne et nous invite à ses côtés.

Iris Mittenaere fait réagir les internautes en masse

Confinement ou pas, la belle Iris Mittenaere semble avoir repris son habitude de rester chez elle sans pantalon. Et surtout, elle ne perd pas celle de profiter de chaque rayon de soleil parisien depuis son appartement. Mais à regarder la photo d’Iris Mittenaere de plus prêt, nous pouvons nous rendre compte qu’elle n’est en fait pas chez elle. La jeune femme est en réalité en train de travailler lorsqu’elle nous parle de week-end dans la description de sa photo. En effet, la localisation de l’image indique « Tinah Paris ». De plus, Iris identifie les crédit de la photo à Alix de Béer, une photographe de mode basée à Paris. Autant d’indices qui prouvent qu’Iris Mittenaere reprend les séances photos en professionnelle.

Voir cette publication sur Instagram It’s friday !! Swipe for a smile 😁 Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) le 29 Mai 2020 à 1 :33 PDT

Iris Mittenaere réussit toujours à faire sensation sur Instagram

Quoi qu’il arrive, Iris Mittenaere réussit à mobiliser ses fans. Pas étonnant alors qu’elle soit contacté pour faire la promotion d’une grande marque de vêtements de sport. En effet, une courte vidéo apparaît sur le compte Instagram de la belle. Il s’agit d’une vidéo dans laquelle elle présente la collaboration de Reebok et de Victoria Beckham. Iris est totalement fan de Victoria Beckham. C’est alors avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle va pouvoir tester trois tenues différentes de cette collaboration. Elle fais des essais et prend la pause, pour mettre n valeur cette association qui se relève vraiment pas mal.

Pour Iris Mittenaere c’est également l’occasion de souligner que certaines salles de sports reprennent du service. De plus, elle ajoute s’être beaucoup amusée pendant le tournage de cette vidéo. Iris Mittenaere offre donc à ses fans un montage superbe des séquences d’essayages des trois tenues. Évidemment, il est très difficile d’en trouver une qui ne lui va pas. La jeune femme est tout à fait parfaite dans tous les styles et dans toutes les couleurs. Mais, pour finir, elle n’oublie pas de demander à ses fans quelle tenue ils préfèrent. Grâce à cette collaboration, Iris Mittenaere peut allier deux de ses passions. Celle qu’elle a pour Victoria Beckham et son parcours ainsi que celle qu’elle a pour le sport avec Reebok.