Iris Mittenaere fait passer un message des plus sérieux en tenue fine hot (PHOTO)

Ce lundi 20 juillet, Iris Mittenaere apparaissait en soutien-gorge sur Instagram. Une photo qui a affolé les internautes friands de photos… Derrière ce cliché pourtant, c’est un conseil de première importance que Iris Mittenaere souhaite faire donner.

Avec 2.4 millions d’abonnés sur son compte instagram, chaque post de la reine de beauté est un événement. Doublement sacrée Miss France et Miss Univers en 2016, Iris Mittenaere continue d’être au centre des attentions. A chacune de ses apparitions sur ce réseau social, elle enthousiasme les foules avec des photos de son corps de rêve mais aussi en partageant des moments plus intimes avec Diego El Glaoui, l’homme d’affaires avec qui elle vit depuis plus d’un an. Les deux tourtereaux ne peuvent pas s’empêcher de s’envoyer publiquement des messages d’amour enflammés. Après avoir parcouru des dizaines de pays pendant un tour du monde inoubliables, ils ont été confiné pendant plusieurs mois à Paris.

Mais ce lundi 20 juillet, ce n’est ni son corps ni son cher et tendre qu’Iris Mittenaere a souhaité mettre en avant. La jolie brune voulait tout simplement, et plus sérieusement, rappeler l’importance du dépistage du cancer. Elle a notamment souligné que l’auto-palpation ne devait pas été négligée. Voici ce qu’elle écrit :

“ Les filles, ce mois-ci ainsi que les mois qui suivront, passons du temps devant notre miroir pour pratiquer l’auto-palpation. Ce sont ces gestes simples encore trop meconnus qui vont permettre de détecter tôt les premiers signes d’un cancer. #TakeControlNow, c’est le message fort que ghd véhicule à travers cette nouvelle collection Pink en soutien pour la lutte contre le cancer. Le cancer augmente chez les femmes plus jeunes et est de plus en plus agressif, ghd reverse une partie des bénéfices de la vente de cette collection à la ligue contre le cancer. N’attendons plus pour prendre soin de notre santé !”

« Tu as revêtu ton plus beau drapé de soie »

Pour l’occasion, l’ancienne candidate de Danse avec les stars a posé dans un magnifique soutien-gorge rose pâle, avec un peignoir en satin et dentelles. Iris Mittenaere a visé juste : elle a su faire le buzz pour transmettre de sérieuses préoccupations de santé publique. Les internautes ont multiplié les messages de félicitations :

“réelle beauté”. « Tu es tellement magnifique !! », « Admirable Iris », « Une bombe », « Cette tenue te va super bien », « Tu as revêtu ton plus beau drapé de soie« , pouvait-on passer en revue dans le flot de commentaires. Espérons que son message sur le dépistage du cancer ait été lu !