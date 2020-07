Iris Mittenaere fait fureur dans une robe complètement ouverte, on voit tout!

Iris Mittenaere ne cesse de faire fureur sur la toile. Avec son compte Instagram, ses fans peuvent découvrir les tenues de la belle et elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Découvrez donc les tenues d’Iris Mittenaere. Des tenues imaginées et créées par la jeune femme, en collaboration avec Morgan !

Iris Mittenaere va faire monter les ventes de Morgan

Iris Mittenaere est non seulement très belle, elle est aussi très photogénique. En effet, il faut savoir que ce n’est pas elle qui s’inscrit toute seule à l’élection des Miss France. Si en 2016 elle est élue Miss France et Miss Univers, c’est d’abord parce qu’elle est contacté directement par l’organisatrice de l’élection de Miss Flandre. Un manque de candidate pour l’organisatrice à rechercher des Miss potentielles et Iris Mittenaere est rapidement repérée. Élue Miss Flandre en 2015, elle est ensuite élue Miss Pas-de-Calais la même année. Cela lui ouvre alors les portes de l’élection des Miss France, à laquelle elle est élue en 2016. Puis elle obtient le titre de Miss Univers 2016 en janvier 2017.

Toute cette notoriété permet à Iris Mittenaere de se lancer dans une carrière de mannequin. Des marques la contacte pour qu’elle les représente et elles sont plusieurs à bénéficier de son aura. Car Iris Mittenaere c’est aussi beaucoup de fans. Rien que sur Instagram, ce sont presque deux millions et demi de personnes qui suivent son quotidien. Et quelque soit la tenue qu’elle porte, ses fans veulent savoir comment se la procurer. Car pour les fans, Iris Mittenaere est capable de sublimer ce qu’elle porte d’une façon naturelle et élégante. Elle devient éblouissante même dans des tenues sportives. Et lorsque les tenues sont faites pour elle, c’est juste à tomber !

Les fans adorent la collection à laquelle elle participe

Iris Mittenaere comprend parfaitement que ses fans attendent une collection de sa part. Et c’est alors avec Morgan que l’aventure continue. Car Iris Mittenaere est l’égérie de plusieurs marques depuis qu’elle est consacrée Miss Univers. Mais c’est avec Morgan que ses fans la retrouve le plus sur les réseaux sociaux ces derniers temps. C’est d’ailleurs une robe issue de la gamme créée en collaboration entre Iris Mittenaere et Morgan que les fans s’arrachent. Une robe d’été que la jeune femme met en avant comme personne dans une photo prise dans une villa en Corse durant ses vacances.

Et d’après la description ajoutée à la photo, Iris Mittenaere est plus que ravie de l’engouement autour de cette pièce originale. En effet, les fans n’ont eu de cesse de chercher à se la procurer. Et dès sa mise en ligne à la vente, c’est un sold-out express. Cependant, si vous ne faites pas partie des chanceuses qui ont pu se procurer cette tenue, elle reviendra certainement rapidement sur le site aux vues du succès des ventes.

D’autres tenues qui mettent en lien Iris Mittenaere et Morgan sont disponibles

Pour celles qui ne raffolent pas des fleurs mais qui ont compris que la robe longue est un indispensable de cet été, vous n’aurez que l’embarras du choix. En effet, les pièces proposées par Morgan en collaboration avec Iris Mittenaere sont nombreuses. Vous avez par exemple cette robe longue fluide et colorées par de larges motifs. Elle fait penser à un tableau tant elle suggère de mouvements dans ses dessins.

Des pièces parfaites pour l’été 2020

Mais si encore une fois vous ne craquez pas pour ce modèle, en voilà un autre qui sera aussi parfait pour l’été. Les couleurs toujours mais un peu plus claires, et toujours la robe longue, Iris Mittenaere porte toutes ses pièces avec une élégance rare. Cependant, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous aussi profiter de ces tenues pour nous mettre en valeur. Voici donc une dernière tenue issue de la collaboration entre Morgan et Iris Mittenaere que nous trouvons idéale pour l’été.

Les motifs rappellent les années 1970 et ses couleurs nous emmènent au soleil. En journée comme en soirée, une paire de sandales ou de talons feront la différence pour que cette tenue s’adapte à vos envies. Mais comme vous l’aurez remarqué, il s’agit d’une combinaison longue originale qui sera une alternative à la robe longue. Et ainsi donner une sensation de légèreté que l’on ne retrouve normalement qu’avec les robes.