Iris Mittenaere invivable? Son compagnon dévoile les difficultés pour vivre avec elle!

Iris Mittenaere est en couple avec Diego El Glaoui. Comme pour n’importe quel couple, le confinement a été une épreuve. En effet, même si les premiers temps les couples sont heureux de savoir qu’ils vont pouvoir passer beaucoup de temps ensemble, cela peut vite tourner au vinaigre. Être en permanence à deux, cela peut rapidement créer des tensions. En témoigne les émissions de télé-réalité ! Mais blague à part, Iris Mittenaere et son compagnon se sont exprimé rapidement sur le sujet.

Iris Mittenaere, confinée avec son homme, participe à un jeu télévisé

Pendant le confinement, qui a pris fin le 11 mai dernier, des émissions de divertissement ont vu le jour un peu partout. La télévision, les réseaux sociaux et même les plateformes de streaming, tout le monde s’est rapidement adapté à la situation. Impossible de laisser le public sans divertissements, surtout pendant une période si angoissante que celle d’une pandémie. La crise sanitaire qui fait rage dans le monde entier n’a pas finit de nous causer du soucis. Heureusement, tous le monde s’est donné le mot pour changer les idées de la population. Car un des meilleurs remèdes contre la déprime reste le rire.

Camille Combal s’engage pour la continuité du divertissement pendant le confinement

Dans cet esprit Camille Combal a lui aussi mis la main à la pâte. Il a donc été choisi pour reprendre la célèbre émission de Jean-Pierre Foucaut, Qui veut gagner des millions. Et les fonds récoltés sont reversés à la fondation « Hôpitaux de France – Hôpitaux de Paris » présidée par Brigitte Macron. Une fondation qui vient financièrement en aide au hôpitaux en améliorant les conditions de séjour des malades. Une belle initiative qui pourra à la fois divertir le public tout en participant à l’effort de lutte contre le virus.

Camille Combal reçoit donc ses invités par écrans interposés. Et pour ce faire, il installe carrément un studio dans son salon. Comme beaucoup d’émissions de télévision, le confinement les a forcé à s’adapter. La determination et l’inventivité des différentes chaînes de télévision est a salué. Les tournages en plateau restaient interdits jusqu’au 11 mai. À présent, ils peuvent reprendre progressivement. Mais ils doivent observer les gestes barrières et les mesures de distanciations sociale. Sans quoi, le confinement n’aurait pas eu de sens.

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui, invités sur Qui veut gagner des millions (à la maison)

Parmi les nombreux invités de Camille Combal dans Qui veut gagner des millions, il a eu le plaisir de recevoir Iris Mittenaere accompagnée de son chéri Diego El Glaoui. Confinés ensemble, les amoureux ont participé ainsi à aider à la collecte de fonds pour la fondation de Brigitte Macron. La belle Iris Mittenaere, élue Miss Univers en 2016, n’a rien perdu de son charme. Et Camille Combal fait justement remarquer à Diego El Glaoui la chance qu’il a d’être confiné avec Iris Mittenaere. Selon lui, ce dernier doit souhaiter que le confinement ne se termine jamais. Un très beau compliment pour Iris Mittenaere.

Car la belle Iris Mittenaere ne démérite pas. Confinement ou pas, elle entretient sa ligne et sculpte son corps quotidiennement. Sport, alimentation équilibrée et soins en pagailles, Iris Mittenaere peut encore se vanter de faire partie des plus belles femmes du monde. Mais le confinement fait des dégâts sur les couples. À force de se voir, non ne se remarque plus. À force d’être ensemble, la manque n’est plus. Ainsi, les tensions peuvent survenir dans les ménages qui ne sont pas vigilants à entretenir la flamme. Malgré sa grande beauté, Iris Mittenaere ne semble pas avoir fait exception à ce phénomène.

De l’eau dans le gaz pour le couple d’Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ?

En effet, lorsque Camille Combal fait ce compliment à Iris Mittenaere, celle-ci intervient pour signifier que d’après elle, son compagnon doit en voir plus que marre de rester confiné. Iris Mittenaere est certainement une des plus belle femme de la planète, mais cela ne suffit pas pour rester enfermé avec une personne pendant près de deux mois. Alors sur le ton de l’humour, elle répond à l’animateur que Diego El Glaoui aurait parfois envie de jeter sa compagne par la fenêtre. Et ce dernier en rajoute une couche en disant que le déconfinement aurait du arriver bien avant le 11 mai ! Iris Mittenaere et son compagnon font évidemment ces confessions sur le ton de la blague. Mais, comme l’indique son compte Instagram, la belle Iris Mittenaere a bien conscience que le confinement représente une épreuve pour le couple. Une épreuve qu’ils semblent avoir réussie haut la main malgré quelques petites tensions tout à fait normales.