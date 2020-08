Iris Mittenaere plus sexy que jamais, s’affiche sans vêtements pour ses vacances

L’ancienne Miss France Iris Mittenaere a décidé de profiter à fond de ses vacances. En compagnie de l’élu de son cœur Diego El Glaoui, elle n’en finit plus de partager les plus beaux clichés de ses souvenirs sous le soleil de Grèce avec ses fans sur son compte Instagram. Installée depuis quelques jours dans les îles des Cyclades, dans lesquelles elle profite de la mer d’un bleu azur et de la piscine d’un hôtel de luxe où elle séjourne avec son amoureux, Iris Mittenaere ravit sa communauté avec des clichés plus belles les uns que les autres qui mettent parfaitement son corps hâlé et ses formes généreuses en valeur. Des publications qui ont recueilli des milliers de commentaires et qui ont fait monter la température, malgré ces chaudes journées d’été. Avant de prendre la direction notamment de l’île d’Ios, l’ancienne Miss France s’était d’abord rendue sur l’île de beauté en Corse. Aujourd’hui, c’est grâce à de nouveaux paysages qu’elle fait plaisirs à ses followers.

En maillot de bain deux pièces, léopard, ou en tenue de plage d’un blanc immaculé, la Miss est pleine de beauté et les fans sont véritablement fou de sa beauté. Mais lors de ce séjour, Iris Mittenaere semble avoir fait une rencontre qui pourrait bien changer sa vie. Elle ne cesse de poster des photos d’elle accompagnée d’un petit chien qu’elle souhaiterait adopter. Elle demandait d’ailleurs à sa communauté sur Instagram de l’aider à convaincre Diego de ramener le petit animal avec eux à Paris.

Même durant ses vacances, Iris Mittenaere est très proche de ses fans et fait visiblement tout pour combler ses près de 2,5 millions d’abonnés qui suivent avec attention chacune de ses publications. Depuis quelques jours, c’est un nombre impressionnant de clichés que la Miss Univers publie sur les réseaux sociaux. En robe blanche les cheveux au vent regardant la mer, sautant d’un bateau avec des amis pour se jeter dans la Méditerranée ou lascivement couchée sur les rochers la tête posée sur le torse du nouvel élu de son cœur, Iris Mittenaere resplendit véritablement sur ces photos.

Elle paraît en pleine forme et parfaitement épanouie durant cette période de repos pendant laquelle elle a adopté un teint hâlé et une silhouette toujours aussi parfaite. Au programme de ces vacances, détente, balade en bateau et soirée entre amis semble être le programme idéal pour elle. Mais pour garder la forme, elle n’en n’oublie pas d’entretenir sa silhouette de rêve par de longues séances de natation qui permettent de lui garder ce corps sculptural et ses jambes parfaitement galbées.

Ver esta publicación en Instagram Was nice to see you Greece 💙 Una publicación compartida de Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) el 10 Ago, 2020 a las 11:02 PDT

Resplendissante et solaire, la belle brune n’en finit plus d’enchanter sa communauté qui se réjouit systématiquement à chacune de ses apparitions. Une joie de vivre qui ne doit pas être étrangère au nouvel amour de sa vie, avec qui elle vient d’ailleurs d’emménager. En effet, Iris Mittenaere et Diego ont passé une grande partie du confinement ensemble, et ce rapprochement leur a peut-être permis de se rendre compte qu’ils étaient faits l’un pour l’autre. Ils ont donc décidé de franchir le pas et de désormais vivre sous le même toit.

En attendant de rejoindre la France, Iris Mittenaere aura rendu réellement ses fans heureux durant ces vacances grecques en compagnie de son chéri et de son nouvel ami, le petit chiot qu’elle a rencontré et pour lequel elle est tombée sous sa beauté.