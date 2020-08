Iris Mittenaere larguée par Kev Adams, il explique pourquoi il l’a jeté !

Kev Adams a partagé un an de sa vie avec Iris Mittenaere qui n’est autre que… Miss Univers ! Pourtant, les deux tourtereaux ont mis fin à leur relation. On vous dit tout.

Kev Adams a beau se montrer très discret sur sa vie privée, il est scruté par les médias à chaque instant. Difficile donc de cacher au grand public sa relation avec Iris Mittenaere. D’autant plus que la jeune femme, née en 1993, a été sacrée Miss Univers en 2016 ! Quand deux VIP sont en couple, il y a deux fois plus de chance pour que le moindre de leurs faits et gestes soit épié de tous les côtés.

“C’était du délire.”

Mais maintenant que leur histoire d’amour est définitivement terminée, c’est un véritable soulagement pour Kev Adams. L’humoriste n’en pouvait plus : “On nous traquait jusqu’en bas des hôtels où nous dormions, on nous suivait, on nous prenait en photo partout, même à l’étranger. C’était du délire.” Il faut dire qu’il ne partageait aucune information avec les journalistes, il refusait même de répondre à la moindre question sur le sujet, alors les paparazzis redoublaient d’ingéniosité pour arracher aux deux tourtereaux quelques moments d’intimité.

Kev Adams et Iris Mittenaere ont ainsi essayé de se montrer le moins de fois possible tous les deux dans la rue. Une vraie galère ! C’est ainsi que pendant un an, en 2017, les rumeurs allaient bon train car il était impossible de savoir si oui ou non ils étaient ensemble. Mais ce n’est pas la raison pour laquelle le couple s’est séparé.

“ Je suis terriblement fier d’être sorti avec une fille comme elle.”

Ce n’est que bien plus tard que le jeune homme se confie enfin à Paris-Match, en 2019. Seulement à ce moment-là, Kev Adams confirme son ancienne relation. La star du seul-en-scène a ainsi avoué à nos confrères de Paris-Match : « Sortir avec Miss Univers 2016 a été mon quotidien pendant près d’un an”. Kev Adams a reconnu être très fier d’avoir eu une relation avec elle, lui qui, parmi ses ex, peut également compter sur l’animatrice télé Capunica Anav. Mais en ce qui concerne Iris Mittenaere, leur rupture serait due à une incompatibilité d’emploi du temps : “Notre histoire n’a pas marché car nous étions tous les deux très jeunes et très occupés”. Mais Miss Univers n’a pas pour autant disparu de sa vie car c’est sur scène qu’il a décidé d’en parler à son public : “ Parler d’elle sur scène, c’était aussi ma façon de lui faire comprendre que je suis terriblement fier d’être sorti avec une fille comme elle”.

Pas de risque qu’il évoque des aspects désagréables de leur couple car aussitôt, Iris Mittenaere a répliqué, pleine d’humour : « Et surtout ne balance pas trop !”. Pour en savoir plus, les fans devront donc acheter leurs places pour le spectacle.

Alix Brun