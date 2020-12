Iris Mittenaere magnifique au Maroc “sexy” elle fait un énorme buzz sur la toile (photos)!

Visiblement, Iris Mittenaere ne semble pas une adepte des réveillons à la neige ou à la montagne. En effet, l’ex-Miss France 2016 raffole véritablement des températures élevée et du soleil de plomb. Ainsi, son immense communauté peut la découvrir lors de ce dernier voyage en compagnie de son chéri Diego El Glaoui. Les deux tourtereaux ont donc pris cette année la direction du Maroc pour s’octroyer quelques jours de farniente au bord d’une mer baignée par le soleil. LD People vous explique comment la jeune femme a une fois de plus fait monter la température grâce à l’un de ses magnifiques clichés.

Iris Mittenaere : totalement resplendissante et toute vêtue de blanc

Une adepte de la chaleur en toute circonstance

Durant tout cet été, les fans de la reine de beauté ont pu découvrir de magnifiques photos du séjour de la jolie jeune femme en Grèce. Car à chacun de ses voyages, Iris Mittenaere n’oublie jamais de partager ses meilleurs moments avec sa communauté. Chaque jour réserve donc son lot de surprises aux followers de la belle brune. D’ailleurs, son compte Instagram est une véritable mine d’or pour ceux qui la suivent.

Dès lors, ce dernier voyage ne fait pas exception à la règle. Une fois de plus, la compagne de Diego El Glaoui publie une story pour le plus grand bonheur de ceux qui la suivent. En plus de cette publication, la jeune femme parle également de cette période de Noël chère à son cœur. En effet, Iris Mittenaere a une petite habitude très particulière à cette époque de l’année. LD People vous dévoile tout !

Un nouveau séjour de rêve

Iris Mittenaere se confie donc sur un véritable rituel entre elle et l’élu de son cœur. En effet, Diego El Glaoui et Iris Mittenaere ne se font aucun cadeau pour Noël. Car c’est aujourd’hui devenu une tradition pour eux de se concentrer sur ceux qu’ils aiment. Ils reconnaissent néanmoins se faire quelques présents pour les anniversaires ou pour d’autres occasions. Mais pour le 25 décembre, ils ont décidé de mettre tout leur cœur. D’ailleurs, ils semblent prendre le sujet très au sérieux. En effet, l’ancienne Miss France avoue adorer ” offrir de beaux cadeaux “. Il s’agit donc d’une activité dans laquelle elle met toute son attention et tout son coeur. Car elle adore véritablement rendre heureux ceux à qui elle fait des cadeaux.

D’ailleurs avec cette dernière photo, c’est une fois de plus un joli présent qu’elle fait à ses fans. En effet, Iris Mittenaere est tout simplement resplendissante sur ce dernier cliché. Toute habillée de blanc, elle porte une large paire de lunettes de soleil et affiche un sourire des plus étincelant. De toute évidence, la reine de beauté prend énormément de bon temps lors de ses vacances dans le beau pays du Maroc. Et comme c’est aujourd’hui une habitude, elle ne peut s’empêcher de penser à ceux qui la suivent toute l’année avec assiduité. D’ailleurs, elle organise régulièrement quelques concours sur les réseaux sociaux afin de couvrir sa communauté de jolis lots et surprises en tout genre. Décidément, Iris Mittenaere sait véritablement comment rendre les gens heureux !