Iris Mittenaere magnifique dans son bikini blanc, elle fait chavirer internet

Sur son compte Instagram, Iris Mittenaere a partagé une photo il y a quelques heures, où elle s’est affichée très sexy dans un décor de rêve en bikini blanc. Voyez vous-même.

Iris Mittenaere rend fou les internautes avec son bikini blanc

Comme nous vous le disions il y a quelques jours dans un précédent article, Iris Mittenaere est en vacances avec son amoureux Diego El Glaoui en Grèce. Et comme elle a l’habitude de faire, l’ancienne Miss France a partagé une photo d’elle dans la piscine. En effet, dans une publication sur Instagram, Iris Mittenaere dévoile un cliché à faire pâlir mais surtout à faire rêver les internautes qui ne peuvent pas vraiment profiter de l’été en dehors des frontières. Sur cette photo, on peut voir la jeune femme nichée sur le rebord d’une piscine en hauteur dans un bikini blanc magnifique.

Derrière elle le paysage est également pas mal : ciel bleu, piscine, mer, tout ce qu’il faut pour passer un bon moment estival. Et comme chacun de ses posts, les internautes sont nombreux a réagir en complimentant Iris Mittenaere. En effet, on peut lire des messages comme : « Canon dans ce maillot de bain, j’en suis littéralement fan !« , « La vue est juste incroyable, et je ne parle pas que du paysage…. Iris Mittenaere est vraiment magnifique !« , « Mais quelle vision de rêve ! Profite bien de tes vacances jolie Iris !« . La légende ne rajoute que du piquant encore : « Enfant heureux, quel est votre fond favori, la cité blanche ou la mer ?« .

Iris Mittenare est heureuse avec son chéri

Il y a quelques heures avant la dernière publication, Iris Mittenaere avait déjà publié une vidéo d’elle sur laquelle on peut la voir en train de sauter dans les bras de son chéri. Une façon de montrer que tout se passe bien avec le jeune homme : « Il ne s’agit pas d’avoir une relation parfaite, mais de trouver quelqu’un qui vous correspond et traverse tout avec vous, sans abandonner » . Une belle déclaration d’amour qui a fondre de nombreuses personnes et notamment une ancienne Miss France. En effet, Flora Coquerel a dit : « Vous êtes tellement mignons » .

Mais ce n’est pas tout. Elle est aussi accompagnée de Camille Cerf, sa meilleure amie. D’ailleurs, les internautes ont eu une réaction un peu étrange il y a quelques jours, puisque Iris Mittenaere a reçu des voeux d’anniversaire, mais si ce n’était pas son anniversaire. Beaucoup ont continué à lui souhaiter son anniversaire quitte à même remettre la parole de la reine de beauté en doute… « Hein mais si c’est ton anniversaire, on le sait. Même tout le monde le dit. Bref joyeux anniversaire, profite« , « Si si t’inquiètes tu es bien née aujourd’hui« . Malheureusement pour eux, la belle jeune femme est née le 25 janvier 1993, loin du mois d’août donc.