Iris Mittenaere met en garde Amandine Petit : être en couple en étant Miss France est difficile

Iris Mittenaere, comme toutes les autres Miss France, accueillait Amandine Petit les bras ouverts. Miss France 2021 vient d’être couronnée et une année pleine de surprises s’offre à elle. Mais elle tient à la mettre en garde car cette dernière est en couple. En effet, les relations amoureuses passeront au second plan et il peut être délicat de faire une place à l’être aimé dans cette nouvelle vie. Iris Mittenaere, interviewée par Paris Match, fait part de ses inquiétudes pour le couple d’Amandine Petit. Mais elle ne doute pas que cette dernière sera à la hauteur de la mission qui lui est confiée. LDPeople vous raconte tout dans cet article. Le couple de Miss France 2021 va-t-il tenir le choc ?

Iris Mittenaere s’inquiète pour le couple d’Amandine Petit

Iris Mittenaere a été élus Miss France 2016 puis Miss Univers 2016. Elle ne sait que trop ce que l’on attend de celle qui porte cette couronne et cette écharpe prestigieuse. Et elle n’est pas la seule des Miss France à faire le constat que les relations de couple sont complexes lorsque l’on vit cette vie. Une Miss France est sollicitée de part et d’autre. Le rythme peut être effréné et il faut savoir faire bonne figure dans toutes les circonstances. Car une Miss France représente des valeurs très précises, des valeurs qui sont bien plus grandes que soi.

Iris Mittenaere, comme les autres Miss, sait que la première année ce sont des nuits courtes, des sacrifices et du dépassement de soi qui est attendu. Et elle sait également que l’on se perd parfois dans la représentation que les autres ont d’elle. Aussi, sans savoir précisément qui nous sommes en train de devenir, il devient extrêmement délicat pour le compagnon ou le petit-copain ne se retrouver dans tous ces changements. Alors, la belle préfère prévenir sa consœur et l’avertir. En effet, cela risque de porter atteinte à la solidité de son couple. LDPeople, les fans et les autres Miss France ne peuvent que souhaiter que tout se passe pour le mieux pour la nouvelle vie d’Amandine Petit. Une vie pleine de magie qui ne devra pas céder aux tourments sentimentaux qui risquent d’intervenir pendant l’année de son règne.

Des nerfs d’aciers devront l’aider à envisager le pire, sans perdre le sourire

Ce constat peut paraître pessimiste mais il est en réalité très réaliste. Rares sont les couples qui parviennent à tenir le choc d’un tel chamboulement. Amandine Petit peut peut-être espérer réussir à faire la part des choses et préserver son couple. Mais elle ne peut pas envisager de le faire passer avant son rôle de Miss France. De telle sorte que le petit-ami de la nouvelle reine de beauté, Julien Georges, pourrait se sentir perdu et délaissé. Iris Mittenaere n’est pas la seule à faire cette remarque. Une autre Miss France, Maeva Coucke, Miss France 2018, admet avoir eu du mal à tenir son rôle l’année de son élection. Elle était constamment triste de voir un gouffre se créer entre elle et son petit-ami de l’époque. Garder le cap dans cet état n’était pas chose aisée et personne ne le souhaite à Amandine Petit.