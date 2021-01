Iris Mittenaere met la pression à Diego El Glaoui, un mariage forcé en vue?

Le couple formé par Iris Mittenaere et Diego El Glaoui prévoit un nouveau cap en 2021? Cette phrase de la Miss France sème le doute!

Apparue à la finale de Miss France 2021 il y a quelques jours, le nom d’Iris Mittenaere est sur toutes les lèvres. Il faut dire que la jeune femme est autant adulée pour son caractère que sa beauté. Mais si elle fait le buzz récemment, ce n’est pas tellement pour ses attributs en tant qu’ancienne Reine de beauté! En effet, c’est plutôt cette nouvelle sur son couple qui pourrait bien vous intéresser! Chez LD People, nous avons d’ailleurs été sous le choc par cette petite pique de la jeune femme.

C’est à l’occasion d’une interview pour nos confrères de TV Mag qu’Iris Mittenaere a évoqué quelques potins croustillants sur son couple. Si elle ne s’exprime pas beaucoup sur le sujet par souci de préservation, elle a décidé de faire une exception à sa règle ! Un message pour son conjoint à la clé ? Il se pourrait bien que ce soit le cas ! On vous en dit plus dans les prochaines lignes.

Des fêtes de fin d’année réussies !

La relation d’Iris Mittenaere et Diego El Glaoui est bel et bien sérieuse ! En effet, le couple déclare avoir passé leur fête de fin d’année ensemble. Mais plus encore, aux côtés de la famille de Diego. Un voyage au Maroc qui sera sûrement le début d’une longue tradition puisque cela fait près d’un an qu’ils en parlent ! Et cette première fois semble plaire à la jeune femme !

En effet, Iris Mittenaere a profité d’un « Noël sans sapin et avec du soleil » pour la première fois. Un véritable contraste avec les habitudes de la nordiste qui est souvent en proie au froid et à la neige à cette période de l’année. Si elle regrette de ne pas être aux côtés des siens, la compagne de Diego El Glaoui se dit « heureuse d’être avec lui, ‘être entourée ». Et si leur relation va plus loin, il est sûr que la jeune femme pourra passer encore de nombreuses fêtes de fin d’année sur la belle île !

Iris Mittenaere se marie bientôt ?

Entre Iris Mittenaere et Diego El Glaoui, c’est donc une affaire qui marche plutôt bien. Mais les fans commencent à se poser des questions sur une éventuelle officialisation de leur relation. Un mariage pour bientôt ? Il semblerait bien que l’ancienne Reine de Beauté soit totalement pour ! Et elle n’hésite pas à le faire savoir dans l’une de ses interviews. « J’ai envie de me marier » a-t-elle notamment déclaré auprès de TV Mag. Alors pourquoi ne pas franchir le cap en 2021 ?

Iris Mittenaere explique que « ce n’est pas elle qui décide » ! Et pour cause, le couple est assez « vieux jeu ». Il faudra donc attendre que Diego El Glaoui décide de mettre un genou à terre pour que l’on puisse rêver d’une jolie cérémonie digne de la reine de beauté. Espérons quand même qu’il ne prenne pas trop de temps pour se décider !