Iris Mittenaere dévoile ses vergetures (photos), elle assume totalement !

Iris Mittenaere multiplie les photos en deux pièces et les publie sur son compte Instagram. Sur la dernière en date, l’ancienne Miss Univers laisse apparentes ses vergetures.

Iris Mittenaere assume ses vergetures

Il y a quelques heures, Iris Mittenaere a pris la parole sur un sujet bien féminin : les vergetures. En effet, elles ont beau s’afficher sur le corps de la plupart des femmes, ça reste difficile pour certains de les assumer. Ainsi, l’ex Miss France veut sensibiliser tout le monde afin de ne plus avoir honte : “Toutes les filles en ont. Même les plus belles. Et surtout ce n’est pas une honte d’en avoir. Je parle ici des vergetures“. D’ailleurs, la femme femme en a aussi et elle assume parfaitement en avoir.

Une démarche aussitôt saluée par ses followers qui lui laissent une pluie de commentaires positifs : “Cette bombe atomique. Tu montres que même les femmes comme toi ont des défauts. Tes vergetures te vont si bien“, “T‘es l’image de la femme moderne, libérée et décomplexée, ça fait kiffer que ce soit une miss qui fasse passer ce message” pouvait-on notamment lire dans les commentaires.

Iris bientôt maman ?

Aujourd’hui, Iris Mittenaere semble heureuse dans sa vie. Elle partage sa vie avec Diego El Glaoui avec qui elle franchira un cap en 2021. En effet, elle va emménager avec son chéri comme elle l’a confié ce dimanche 23 août, au cours d’un jeu de questions-réponses avec ses fans en story Instagram : “Aujourd’hui les travaux ont pris beaucoup de retard mais je vais y passer pour vous filmer un avant/après et l’avancée, la déco, etc. On va y vivre en 2021 avec Diego“. Mais ce n’est pas la seule question qui a interpeller la Miss, celle d’un futur enfant était également sur le tapis.

Ainsi, à la question de savoir si la jeune femme aimerait bien avoir un enfant, la réponse n’a pas pris beaucoup de temps à venir : “Oui j’aimerais beaucoup, si la vie me l’accorde dans quelques années” a-t-elle notamment déclaré. Pour le moment, et en attendant sa première grossesse, la Miss se satisfait de son rôle de tata auprès d’Octave et Hermione, une façon de s’entraîner avant d’avoir son enfant à elle : “J’ai la chance d’avoir un neveu et une nièce incroyables que j’aime plus que tout et avec qui nous sommes partis une semaine cet été et que je revois dans une semaine”. C’est déjà pas mal non ?