Iris Mittenaere : montre son postérieur (en gros plan) en vidéo, les internautes adorent !

Iris Mittenaere partage des images de son séjour paradisiaque aux Maldives. Et forcément, toujours dans un de ses deux pièces, prête à sauter à l’eau, elle dévoile autant d’elle qu’en plein été. Mais c’est surtout l’une de ses photos qui va attirer l’attention de ses fans. En effet, sur cette image, Iris Mittenaere est allongée sur le ventre. Ce qui apparaît donc au premier plan de l’image c’est son superbe postérieur. D’autre images la montre avec son amoureux, s’amusant comme des enfants ou en train de se détendre encore sur le sable fin des plages des Maldives. Et malgré l’ambiance romantique qui embaume ces lieux magiques, son compagnon, Diego El Glaoui, ne va pas se gêner pour la charrier. Complices, les tourtereaux semblent apprécier se vanner de temps à autre, en public comme en privé.

Iris Mittenaere passe des vacances dans un cadre idyllique

Iris Mittenaere est en couple avec Diego El Glaoui depuis plus d’un an. Et ce n’est que depuis la période de confinement, imposée des mois de mars à mai dernier, qu’ils sont devenus littéralement inséparables. Toujours en vadrouille, ils voyagent ensemble autant que possible. Une réelle chance que de pouvoir voyager malgré la pandémie. Parmi les 2,5 millions de fans d’Iris Mittenaere sur Instagram, il y en a même qui ne se gêneront pas pour râler à ce propos. Mais la jeune femme ne leur prêtera pas une grande attention. Elle a mieux à faire que d’écouter les remontrances de quelques “jaloux”. Cependant, les “jaloux” internautes, en commentaire de ses publications, ne sont pas les seuls à la faire descendre de son petit nuage. En effet, même Diego El Glaoui s’en charge.

Iris Mittenaere ne s’est pas contentée de jouer la “Crêpe Suzette” sur les plages des Maldives. Elle a également profité du toboggan aquatique de l’hôtel. Et pour toujours davantage partager avec ses fans, Iris Mittenaere entraîne son amoureux dans sa glissade d’eau et lui permet d’immortaliser la cascade en vidéo. Iris Mittenaere s’amuse et fait donc profiter ses fans de ses jeux. Mais dans les commentaires de cette publication amusante, c’est Diego El Glaoui qui va cette fois-ci faire redescendre Iris de son piédestal. Les amoureux aiment se charrier mais heureusement, ils ne vont pas trop loin pour ne pas se vexer.

Le couple ne manque pas une occasion de s’amuser

Diego El Glaoui va dévoiler un détail qu’Iris Mittenaere aurait bien gardé pour elle. Il va écrire dans les commentaires qu’elle a fait un sacré plat lors de l’une de ses glissades. Cela ne manquera pas de fair rire les abonnés de sa compagne. Mais Iris aussi s’en amuse et lui répond qu’elle a encore des douleurs sur son postérieur suite à sa chute mal calculée. Les fans d’Iris Mittenaere apprennent à connaître son compagnon et il en sont tout aussi fans. Les tourtereaux vont très bien ensemble d’après eux. Et il est vrai qu’il est difficile de dire le contraire.