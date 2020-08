Iris Mittenaere se montre trop sans vêtements. Elle donne ses excuses sur la toile

Bien qu’Iris Mittenaere soit devenue au fil des années une véritable professionnelle des réseaux sociaux et particulièrement d’Instagram, la jeune femme a commis une petite erreur qu’elle a voulu rectifier rapidement par un message sous forme d’excuses.

L’ex-Miss France et Miss Univers a en effet posté une vidéo en noir et blanc, il y a quelques jours, afin d’afficher le bonheur qu’elle connaît avec son nouveau compagnon Diego El Glaoui. L’ancienne compagne de l’humoriste et acteur Kev Adams, semble avoir définitivement trouvé le bonheur auprès du nouvel élu de son cœur. Dernièrement, le couple s’était offert de romantiques vacances dans une merveilleuse île grecque, où ils ont séjourné dans un splendide hôtel de luxe. Durant cette période, la jeune femme n’a cessé de partager avec sa communauté les plus beaux clichés de ses souvenirs de voyage.

Mais le 17 août dernier, elle avait décidé d’en offrir un peu plus à ses fans avec une jolie vidéo où on la voit nager sous l’eau dans une piscine. Un petit film tourné en noir et blanc dans lequel on voit également apparaître le visage de Diego pour le plus grand bonheur des followers d’Iris. Sur une jolie musique d’Axel Red au titre évocateur Parce que c’est toi, il s’agissait véritablement d’une déclaration d’amour de l’une des plus célèbre Miss France à celui qui lui fait tourner la tête maintenant depuis plusieurs mois. Mais lors de la mise en ligne de cette vidéo, Iris Mittenaere n’avait pas pris conscience qu’elle proposait également un joli gros plan sur ses fes ses.

Voir cette publication sur Instagram Parce que c’est toi. Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) le 19 Août 2020 à 9 :48 PDT

Se rendant rapidement compte de l’énorme bourde qu’elle venait de commettre, elle s’est immédiatement empressée d’ajouter un commentaire quelques minutes plus tard : “ Sorry pour la photo de couv, je ne savais pas qu’Insta mettait les réels sur les comptes maintenant… du coup ça a bien zoomé… C’était pas le but, pour les personnes relous qui vont arriver… I’m sorry d’avance “.

Une publication et des excuses qui ont immédiatement suscité un grand nombre de commentaires de la part de ses followers, auxquels Iris Mittenaere a bien évidemment répondu dans les plus brefs délais : ” Honnêtement, j’étais en panique et quand j’ai posté, que j’ai vu que ça avait fait ça, j’ai stoppé Diego en lui demandant si je devais l’effacer dans les 2 minutes, il m’a dit ‘ mais non enfin c’est très bien ‘. Mais j’avais envie d’être transparente avec vous ! “.

Il était donc bien trop tard pour changer la publication visiblement. Diego El Glaoui ne voyait pas lui où était le mal, mais Iris Mittenaere semblait, elle, réellement gênée d’avoir divulgué à son public une partie de son ana tomie en gros plan. Une vidéo qui aura donné des idées aux internautes dont certains suggéraient au nouveau compagnon de la belle Miss France de bien en profiter, et de pourquoi pas lui faire des bébés.

Habituée à publier régulièrement des clichés dans les plus jolies tenues, ou en maillot de bain, Iris Mittenaere ne s’attendait certainement pas à en montrer autant. Généralement, elle apporte toujours le plus grand soin à ses clichés et lorsqu’elle affiche son corps parfait, c’est toujours de manière élégante et sans avoir le but de choquer.