Iris Mittenaere moquée sur son physique, car elle en montre de trop, on voit tout, elle s’exprime

Un internaute critique la maigreur d’Iris Mittenaere, l’ex-Miss France pousse un coup de gueule sur les réseaux sociaux.

L’ex-candidate de la neuvième saison de » Danse avec les stars » n’a pas apprécié du tout cette attaque. Durant le confinement, l’ancienne Miss France a fait comme beaucoup de stars, en étant très présente sur les réseaux sociaux, afin de garder le contact et surtout d’être au plus proche de leurs followers. Elle publiait des photos de son quotidien, de ses routines sportives et des recettes de cuisine sur son compte Instagram.

Des publications qui n’ont, apparemment, pas plu à certains internautes. L’un d’eux la critiquait violemment sur sa maigreur et l’accusait de faire l’apologie de l’anorexie. « Tu es ravissante, mais fais attention à ton régime, cherches-tu à faire l’apologie de l’anorexie ? Car tu es de plus en plus maigre », lui a écrit cet internaute. Un jugement sur son poids et ses formes qui n’a évidemment pas plus du tout à Iris Mittenaere. En effet, elle réagit immédiatement par un live Instagram.

« Manger sainement ne veut pas dire vouloir maigrir, mais vouloir être en meilleure santé. Comme faire du sport, et avoir une bonne hygiène de vie », a répondu Iris Mittenaere. Très agacée, elle poursuit, et nous confie que justement sa maigreur a toujours été un grand complexe dès son plus jeune âge : « En envoyant ce genre de message au contraire, vous créez des complexes aux gens. Trop maigre ? Si vous me connaissiez, vous sauriez que ma maigreur a été un complexe durant toute mon enfance. Lors des visites médicales à l’école, on écrivait « trop maigre » sur mon carnet. On m’insultait dans la cour. Alors non, je ne fais pas l’apologie de la maigreur et je ne confonds pas du tout. Être mince ne signifie pas rester anorexique “. Inès précise ensuite qu’elle a longtemps été complexée, et qu’elle a cherché à prendre du poids par tous les moyens possibles.

“ J’ai longtemps eu une très mauvaise hygiène de vie en voulant prendre du poids car j’étais complexée. À base de Mcdo, friterie tous les jours, à trouver mes jambes affreuses en photos car trop maigres pour moi. Alors aujourd’hui, j’ai appris à aimer mon corps et à me concentrer plus sur ma santé que sur la taille de mes cuisses, ce que nous devrions tous faire ».

Les ex-Miss France et influenceuses sont régulièrement critiquées sur leur maigreur. Ce procès avait été aussi fait au monde de la mode et plus particulièrement aux mannequins, il y a quelques années. Ce qui avait alors créé une grande polémique et suscité de nombreux débats. Mais il ne faut pas confondre minceur et maigreur.

Tous les gens très minces ne sont pas malades, et l’obésité est tout aussi dangereuse que l’anorexie. De plus, on ne naît pas tous égaux devant la nature, et même si une bonne hygiène de vie peut aider à avoir un corps en bonne santé, la morphologie a également une part de génétique.

Mais l’ex-Miss France et Miss Univers n’en n’a finalement que faire des critiques tant elle est habituée depuis son plus jeune âge à être victime de moqueries sur sa taille et son poids. Déjà enfant, les plaisanteries allaient bon train sur sa maigreur. Si la critique peut parfois être constructive, elle est ici aussi très paradoxale, puisque Iris Mittenaere a été élue successivement Miss Flandres, plus belle femme de France et Miss Univers donc plus belle femme du monde.

Tous les goûts sont dans la nature comme le dit, si bien, le vieux proverbe. Bien qu’elle n’était pas destinée à la base à ce monde de paillettes, Iris Mittenaere est devenue, en quelques élections, une des femmes les plus observées de la planète, et c’était par le plus grand des hasards que son destin avait basculé.

Originaire de Lille, la belle brune avait à l’époque été contactée, via son compte Facebook, par l’organisatrice de Miss Flandres qui la trouvait très jolie, et l’invitait à participer à l’élection parce qu’il manquait des participantes. Après une longue hésitation, l’étudiante en cinquième année de dentisterie acceptait et relevait le défi, plus par jeu que par réelle vocation. Elle décide donc de se rendre aux concours avec des copines pour au pire des cas, passer un bon moment.

Mais dans cette période de sa vie, il n’était pas question pour elle de mettre un terme à ses brillantes études universitaires. Comme souvent, la réalité dépasse la fiction, et Iris Mittenaere avait pris ce jour-là, la plus importante décision de sa jeune vie pour devenir quelques mois plus tard, la femme élue la plus belle de France et entamer une vie entre jets et hôtels de luxe aux quatre coins de la terre. Aujourd’hui quatre ans après son élection, la jeune étudiante du nord-est devenue une véritable star, et est connue sur tous les continents.

Un temps en couple avec l’acteur et humoriste Kev Adams, la belle brune a retrouvé l’amour et partage sa vie entre la tenue de ses blogs, la publication de livres et son nouveau métier d’animatrice. Donc pas le temps pour elle de se laisser déstabiliser par les critiques sur son physique qu’elle doit subir depuis sa tendre enfance. Heureusement pour elle, les fans sont en général plutôt enclins à la féliciter sur son physique.

» Coucou Iris, j’ai vu les commentaires en dessous de ton live en cuisine…ça me dégoûte de voir à quel point mes gens peuvent être bêtes. Je te trouve magnifique, et je sais que tu avais un rapport assez conflictuel avec ton corps, petite, et qu’il t’a fallu du temps pour t’accepter, alors les imbéciles qui viennent te critiquer ferait mieux de se taire. Reste comme tu es. Tu es rayonnante et en plus l’amour te va si bien « , commentait un fan visiblement prêt à défendre la belle jeune femme.

Une jolie déclaration qui rassurerait peut-être Iris Mittenaere si elle en avait eu réellement besoin. Mais au vu de sa réponse, et de la force de caractère qui semble la caractériser, il y a en réalité peu d’inquiétude à avoir. Ce ne seront pas ces quelques jugements qui pourront empêcher l’ancienne Miss Univers d’être parfaitement heureuse.