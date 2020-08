Iris Mittenaere nous montre cette vue fantastique de sa silhouette, hors du commun !

Si Iris Mittenaere a l’habitude de poster des clichés qui ont le mérite d’enflammer la toile, avec cette photo en robe très échancrée sur la cuisse, prise au bord d’une piscine, c’est un véritable feu de forêt qu’elle a déclenché. Il n’aura pas fallu attendre très longtemps après cette publication pour qu’en deux petites heures, la photo atteigne plus de 60 000 likes. Il s’agit d’un beau record pour une influenceuse française.

Voir cette publication sur Instagram Trouvez l’intrus 🥰 Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) le 29 Juil. 2020 à 1 :03 PDT



Si ses followers ont l’habitude de la voir dans les tenues les plus variées et les plus diverses, ce cliché était tout simplement magnifique. Pieds nus, Iris Mittenaere prend la pose dans une robe d’une élégance folle, qui dévoile le haut de l’une de ses cuisses et sur laquelle elle semble passer la main dans ses cheveux pour une touche de glamour qui fait fondre la toile. Une prise de vue, certainement faite en début de soirée, au bord d’une piscine d’un bleu azur sous un ciel limpide, juste devant des rochers probablement millénaires.

Publiée ce 29 juillet, cette publication a fait un véritable buzz, tant l’ancienne Miss France transpire la sensualité. Sa peau hâlée, sa silhouette élancée et son regard de braise ont véritablement créé l’événement. Cette photo a été prise sur une île des Cyclades, à Ios, où la jeune femme passe de magnifiques vacances, en compagnie de son chéri dans un hôtel de luxe des îles grecques. Elle a d’ailleurs partagé par la suite d’autres photos, en maillot de bain et accompagnée du nouvel homme de sa vie, qui elles aussi ont suscitées un grand nombre de vues.

Resplendissante et solaire, la belle brune n’en finit plus d’enchanter sa communauté qui se réjouit systématiquement à chacune de ses publications. Une véritable star qui illumine ses réseaux sociaux par une série de clichés plus envoûtants les uns que les autres.

L’amour semble lui réussir parfaitement et cette photo, prise sur l’île d’Ios restera probablement l’une des plus belles et des plus marquantes partagées par la reine de beauté.

Avec un visage radieux et un teint bronzé, Iris Mittenaere apparaît resplendissante et pleine de joie de vivre. L’ancienne Miss France et Miss Univers se prélasse donc dans le sud de l’Europe. Après la Corse, ce sont donc les îles grecques qui étaient sa nouvelle destination en compagnie de son chéri, Diego El Glaoui avec qui elle file le parfait amour.



Avec près de 2,5 millions de fans sur les réseaux sociaux, Iris Mittenaere est véritablement l’une des femmes les plus suivies de France. Il ne faudrait pas oublier qu’elle détient un record tout à fait historique puisqu’elle est la seule femme originaire d’Europe de l’Ouest a avoir réussi l’exploit de devenir Miss Univers depuis plus de 50 ans.

Très proche de ses followers, la jeune femme est très appréciée et ne laisse jamais sa communauté sans nouvelle très longtemps. Après plusieurs aventures, notamment avec l’acteur et humoriste Kev Adams, Iris Mittenaere semble métamorphosée et amoureuse comme au premier jour de son nouveau compagnon Diego El Glaoui. Il faut bien avouer qu’il forme un couple des plus glamours, et que les clichés les représentants respirent de loin la passion amoureuse.