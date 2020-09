Iris Mittenaere : Nouveau bébé dans la famille, l’ex-Miss déclare vouloir être maman !

Iris Mittenaere partage son envie d’enfants. Sa belle-sœur Kenza vient de mettre au monde une magnifique petite Azel. Elle partage un cliché d’elle et du bébé avec sa communauté de fans. Et elle annonce qu’elle se verrait bien maman… dans quelques années !

L’amoureuse de Diego El Glaoui pouponne beaucoup en ce moment. Elle vient d’être tante et n’hésite pas à partager les moments avec sa nièce sur son compte Instagram. Sur un cliché, on peut admirer l’ex-Miss Univers 2016 tenir dans ses bras le bébé en grenouillère.

« J’aimerais beaucoup être maman. »

L’ancienne reine de beauté a toujours entretenu une relation très proche avec la sœur de son chéri, Kenza Sadoun el Glaoui. Cette dernière a donné la vie à une adorable petite fille le 9 septembre 2020 et elle lui a donné le doux nom d’Azel. Le papa de ce petit ange se nomme Matthieu Khalaf, photographe de profession. A-t-il pris la magnifique photo de sa fille dans les bras d’Iris Mittenaere ? Nous ne le saurons pas. En tous cas, Kenza Sadoun el Glaoui connaît une certaine notoriété auprès du public depuis plusieurs années. La jeune femme exerce le métier de blogueuse sous le pseudo Kenzasmg.

“Rencontre entre tata Iris et Azel“.

Ce vendredi 25 septembre 2020, toute la communauté de fans d’Iris Mittenaere s’émerveillait du cliché chargé en émotion. La jeune tante accompagnait la photo du message suivant : “Rencontre entre tata Iris et Azel“. Et elle notait à l’attention du nourrisson : “Bonjour petite princesse Azel“.

Ver esta publicación en Instagram Feeling … Una publicación compartida de Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) el 18 Sep, 2020 a las 3:38 PDT

Mais Mathieu Khalaf a vite concurrencé la belle brune en partageant lui aussi des photos de famille. On pouvait découvrir dans sa story la maman Kenza qui portait son bébé. A ses côtés se trouvait Iris Mittenaere qui enlaçait son cher et tendre, Diego El Glaoui. D’humeur légère, le papa s’essayait à une blague dans la légende de la photo : “Chacun son enfant“, décrivait-il en rigolant.

Un an après leur rencontre, Iris Mittanaere nourrit le projet d’emménager avec son chéri. Pour l’heure, pas question de faire un bébé. Mais la chroniqueuse de Chérie FM ne cache pas son envie de devenir maman. En août 2020, elle avait déclaré sur instagram à une fan : “J’aimerais beaucoup être maman, si la vie me l’accorde dans quelques années”. Encore un peu de patience !

Une douloureuse épreuve familiale

Si Iris Mittaenaere a pu se réjouir de l’arrivée d’un nouveau membre dans la famille, elle se confronte par ailleurs à de douloureuses épreuves. Le 22 septembre dernier, à l’occasion de la journée mondiale contre la maladie d’Alzheimer, elle faisait la confidence suivante : “Ma grand-mère est atteinte de la maladie d’Alzheimer et quand mon grand-père l’a appris, il a acheté un cahier et il a écrit toute leur histoire d’amour sur un cahier et a fait compléter ma grand-mère avec ce dont elle se rappelait et son ressenti à chaque page du cahier. Depuis, tous les jours, il lui lit leur histoire d’amour.”

Son témoignage a bouleversé ses fans. Au quotidien, Iris Mittenaere épaule ses grands-parents dans cette épreuve. “Voilà, on n’a pas toujours le même temps quand on a un de nos proches qui est atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est un combat que beaucoup de personnes mènent”.