Iris Mittenaere porte une robe sublime qui laisse son dos apparent (magnifique)

Iris Mittenaere, en tant qu’ancienne Miss France et Miss Univers, est une véritable beauté. Sur son compte Instagram, elle prend la pose et offre à ses fans des images d’elle renversantes. Autant source d’admiration que d’inspiration, la belle éblouit sans cesse les internautes. Dans sa robe noire moulante au dos apparent, elle ne manque donc pas d’attirer tous les regards. Nous vous présentons dans cette article la sulfureuse tenue d’Iris Mittenaere. Attention les yeux, elle est absolument sublime.

Iris Mittenaere est à tomber, elle a tous les atouts de son côté

Iris Mittenaere a l’habitude d’avoir tous les regards rivés sur elle. La compagne de Diego El Glaoui profite de sa notoriété pour mettre en avant diverses marques de vêtements. Sur son compte Instagram, la reine de beauté réussit un exploit. Celui de faire l’unanimité auprès des internautes. En effet, ce n’est pas chose aisée que de mettre tout le monde d’accord. Mais avec sa ligne impeccable et le soin porté à ses tenues, elle est capable de rassembler ses 2,5 millions d’abonnés sous le même avis. Car qui saurait résister à la prestance et à l’élégance d’Iris Mittenaere ? Ses shooting photos sont fantastiques et la mettent effectivement toujours à son avantage.

Mais ce n’est peut-être pas que sa grande beauté qui attire du monde sous ses fenêtres. Le quotidien d’Iris Mittenaere aussi fascine ses fans. Amoureuse des voyages et toujours en agréable compagnie, elle propose à ses abonnés de la découvrir dans des lieux paradisiaques. En Corse, aux Maldives, à la montagne ou dans le centre de Paris, Iris Mittenaere sait choisir les cadres de ses photos. Son compte Instagram est donc aussi une invitation au voyage pour ses abonnés.

Que demander de plus ? Et bien ajoutons à cela qu’elle passe le plus clair de son temps en compagnie de son amoureux, Diego El Glaoui. Lui aussi un atout beauté qui sait lui donner un sourire solaire. À ses côtés, Iris Mittenaere est d’autant plus belle qu’elle est épanouie. Pas de doutes, ces deux-là sont faits pour être ensemble. Mais ce qui parvient à faire d’elle une personne aussi adorée par ses fans c’est aussi son caractère.

Toutes ses qualités se retrouvent sur son compte Instagram

En effet, Iris Mittenaere a beau être l’une des plus belles femmes de la planète, elle ne prend pas la grosse tête. Avec son compagnon, ils aiment rire et sont très complices. Elle souhaite alors pouvoir être elle-même auprès de ses fans également. Alors, elle n’hésite pas à dévoiler les coulisses de ses shooting photos. Pour mettre en avant sa sublime robe noire au dos apparent, elle partage une image qui nous laisse découvrir ses chaussettes de sport, normalement coupées à l’image. C’est bien seule chose qui manquait à Iris Mittenaere pour frôler la perfection, la jeune femme est doté d’un sens de l’humour et d’autodérision. À présent, plus rien n’empêchera ses abonnés de devenir des fans invétérés. Comment en pas craquer ?