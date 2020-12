Iris Mittenaere pose sans maquillage, sans filtres, elle répond aux critiques violentes des internautes

Iris Mittenaere se trouve actuellement sur l’île de Saint-Martin. Entre plages, baignades et shooting photos, la belle a décidé de s’octroyer des journées sans make up. Naturellement belle, ses fans remarquent cette différence mais ne se privent pas de lui faire tout autant de compliments. En revanche, quelques personnes soulignent le fait qu’Iris Mittenaere soit plus naturelle sans maquillage. Un message anodin en apparence mais qui est l’exemple même de petits mots qui conduisent à des critiques acerbes. Or, une femme fait ce qu’elle veut de son corps, ainsi des images qu’elle partage sur les réseaux sociaux. Iris Mittenaere va donc rétorquer et expliquer à ses abonnés que les remarques de ce genre sont dégradantes.

Iris Mittenaere sans maquillage, et alors ?

La sublime Iris Mittenaere partage très régulièrement du contenu sur son compte Instagram. Et toujours, sous ses publications, elle prend le temps de répondre à quelques commentaires. Impossible pour elle de répondre à tout le monde, mais elle essaie de ne pas jouer les indifférentes malgré tout. Aussi, elle s’implique tant à faire cela qu’elle ne choisi pas de répondre seulement aux messages qui lui sont sympathiques. En effet, Iris Mittenaere fait partie de ces vedettes des réseaux sociaux qui répondent aussi à leurs détracteurs. Non pas qu’elle ait besoin de se justifier, la belle souhaite simplement que prévale la bienveillance dans sa communauté de fans. Surtout quand le sujet dont débatte ses abonnés porte sur un thème qu’elle a amené, parfois sans le vouloir, par sa publication.

Iris Mittenaere postait donc une publication dans laquelle elle n’était pas maquillée. Il s’agissait de faire la promotion d’une série disponible sur Amazon, Wild. Une fausse poche d’oxygène dans les mains comme seul accessoire, elle simulait un crash d’avion. Car le thème de la série raconte l’histoire de naufragés sur une île. Mais LDPeople ne souhaite pas gâcher la surprise, regardez la série pour en savoir plus. Dans les commentaires, certains des abonnés d’Iris Mittenaere sont déjà en train de regarder cette série et se félicite que la star en fasse la promo. D’autres le complimentent sur son image, la routine. Mais certains soulignent maladroitement qu’elle est sublime surtout parce qu’elle ne porte pas de maquillage. Alors, Iris Mittenaere met les choses au clair.

La belle assume son choix et revendique la liberté des femmes sur le sujet

En effet, elle considère que les femmes n’ont pas à porter ou à ne pas porter de maquillage pour satisfaire le regard des autres. C’est un choix personnel avant tout. Certes, c’est un atout qui peut mettre en valeur mais ce n’est pas essentiel. De même, l’inverse est aussi vrai, ce n’est pas parce qu’une femme ne porte pas de maquillage qu’elle est plus naturelle ou qu’elle souhaite plaire à tout prix. Selon elle, il faudrait cesser de souligner que le maquillage crée un changement sur ce que dégage une personne. Consciente d’être entourée d’amis et d’un amoureux bienveillant sur ce sujet, elle constate sa chance. Iris Mittenaere se moque donc de l’avis de ceux qui l’exhortent à porter du maquillage si elle n’en a pas envie.