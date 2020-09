Iris Mittenaere: pour la 1ère fois, elle ose s’afficher sans maquillage et sans filtre (photos)

La présentatrice ne s’en cache pas : elle voit souvent apparaître sur son visage des boutons et autres imperfections. Alors sur son compte Instagram, elle fait la pub d’une solution qui semble marcher pour elle : la routine Skincare spécialement conçue pour sa peau. Découvrez-la sans aucun artifice !

Iris Mittenaere passe la rentrée dans le sud de la France. Elle présente en effet l’émission Ninja Warrior aux côtés de Denis Brogniard et Christophe Beaugrand. Le tournage a lieu à Cannes et Iris Mittenaere admet vivre à toute allure le tournage de cette saison 5. Alors, elle a décidé de s’accorder une journée cocooning au cours de laquelle elle s’est occupée de sa peau. Miss France 2016 a bien évidemment partagé ce moment détente avec sa communauté de fans sur Instagram.

« Je suis décalée parce qu’on tourne de nuit. »

Iris Mittenaere n’est pas la seule à faire la guerre aux boutons sur le visage. La reine de beauté a tout de suite mis à l’aise ses admirateurs et admiratrices. Lundi 7 septembre, elle leur a dévoilé dans sa story ses secrets pour une peau éclatante et un teint parfait. “Ça fait longtemps que je n’ai pas eu une peau aussi lisse alors que pourtant je suis décalée parce qu’on tourne de nuit et d’habitude quand je change mes habitudes, ma peau est pas hyper jolie et là franchement je suis hyper contente.“, a-t-elle commencé par expliquer.

Zéro make up, zéro filtre : 100% naturelle

La compagne de Diego El Glaoui a ainsi donné sa recette pour ne plus avoir de problèmes de peau : “J’avais fait un microneedling aussi, je pense que ça a bien aidé aussi” a-t-elle quand même reconnu. Elle a ensuite montré les résultats avec une photo qu’elle légendait ainsi : “Zéro make up, zéro filtre (bon la fatigue est là…) J’ai souvent un ou deux boutons mais là rien juste une petite trace ancienne et surtout mes petites tâches de rousseur“. Effectivement, sa séance de microneedling a participé à rendre encore plus belle l’ancienne candidate de Danse avec les stars.

Iris Mittenaere: Sa confessions sur ses grands-parents atteints d’Alzheimer

Récemment, Iris Mittenaere a abordé un sujet beaucoup moins futile : la maladie de ses grands-parents, tous duex atteints de la maladie d’Alzeiheimer. « Ma grand-mère est atteinte de la maladie d’Alzheimer et quand mon grand-père l’a appris, il a acheté un cahier et il a écrit toute leur histoire d’amour sur un cahier et a fait compléter ma grand-mère avec ce dont elle se souvenait et son ressenti à chaque page du cahier. Depuis, tous les jours, il lui lit leur histoire d’amour ». C’est le magazine Elle qui rapporte les propos de Miss-Univers, le 21 septembre.

La belle brune continue : « Mon grand-père a décidé de faire ça à ma grand-mère pour qu’elle n’oublie jamais leur histoire […] Voilà, on n’a pas toujours le même temps quand on a un de nos proches qui est atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est un combat que beaucoup de personnes mènent. » Cette histoire émouvante n’a pas manqué d’attendrir ses fans.

Elle a également rappelé aux auditeurs : « La maladie d’Alzheimer touche aujourd’hui en France plus de 900.000 personnes et il n’existe malheureusement à ce jour aucun traitement pour guérir. » Iris Mittenaere a ensuite incité ses auditeurs à soutenir la recherche pour cette maladie.