Iris Mittenaere prend la pose sans le haut, au lit et dans sa salle de bain, elle met tout le monde d’accord !

Presque tous les jours, Iris Mittenaere suscite l’attention de ses fans sur les réseaux sociaux. L’ancienne reine de beauté est très présente sur Instagram où elle partage régulièrement de ses nouvelles avec ses fans. Ces derniers sont d’ailleurs très nombreux à s’être abonnés à son compte où elle partage ses derniers projets. Mais pas que ! La jeune femme en profite également pour faire découvrir sa vie de tous les jours à ceux qui la suivent. Et chacune de ses publications suscite de vives réactions de la part de ses abonnés.

C’est notamment le cas de ce cliché publié très récemment par Iris Mittenaere. Le lieu ainsi que la tenue qu’elle a décidé de dévoiler aux internautes sont tout simplement inédits ! Les abonnés de l’ancienne Miss Univers sont d’ailleurs nombreux à avoir partagé leur impression quant à sa publication. Une publication réussie ou pas pour la jeune femme ? Notre équipe LDPeople a tenu à vous donner les détails dans la suite de cet article !

Toujours aussi magnifique !

Comment oublier les débuts d’Iris Mittenaere ? La jeune femme est apparue pour la première fois dans le concours de beauté Miss France où elle se dévoilait de la manière la plus naturelle possible. A force de charisme et de persévérance, la jeune femme réussit à ravir la première place de la sélection . Et toujours aussi ambitieuse, elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin ! Bien au contraire, la jeune femme a décide de poursuivre sur sa lancée en intégrant une sélection encore plus prestigieuse : Miss Univers. Si le challenge est d’envergure, la jeune femme sait se faire apprécier. Et en un rien de temps, elle remporte le titre haut la main.

Mais la carrière de la jeune femme ne s’arrête pas uniquement au rôle de Reine de beauté. Iris Mittenaere décide également de se lancer dans l’animation où elle excelle plus que jamais. La jeune femme est d’ailleurs très présente sur les plateaux télés ou encore à la radio. Les projets s’enchaînent et cela ne peut que faire plaisir à ses fans. Ces derniers sont d’ailleurs nombreux à lui demander régulièrement si elle compte commencer de nouveaux projets. Des questions auxquels elle répond volontiers lorsque le temps le lui permet. Mais ce n’est pas le seul usage que la compagne de Diego El Glaoui a de son compte Instagram ! La jeune femme est également très présente sur les réseaux sociaux pour donner de ses nouvelles sur le plan personnel.

Elle se dévoile toujours de plus en plus

Avec le temps, Iris Mittenaere a réussi à se créer une petite communauté sur les réseaux sociaux. Des fans qui la suivent régulièrement et avec qui elle partage des moments toujours plus agréables ! A la moindre petite absence de cette dernière, les fans n’hésitent d’ailleurs pas à lui envoyer des messages ou à demander ce qui se passe. Une tendance qu’elle a particulièrement appréciée alors qu’elle était en voyage avec son compagnon il y a quelques mois et qu’un accident s’était produit non loin de là où ils étaient. Après avoir rassuré ses fans quant au fait qu’ils ne faisaient pas partie des victimes, la jeune femme les a grandement remercié de l’attention qu’ils leur porte. De quoi témoigner un amour réciproque entre elle et ceux qui la suivent.

Mais en plus des voyages et autres projets qu’elle partage sur les réseaux sociaux, Iris Mittenaere joue les influenceuses à la perfection ! La jeune femme prend la pose dans différentes tenues et endroits pour faire de la publicité à ses partenaires. Mais pas que ! Elle en profite également pour faire passer des messages surprenants à ses fans par exemple. C’est notamment le cas il y a quelques jours lorsque la jeune femme décide tout simplement d’ enflammer la toile avec des clichés toujours plus osées qu’avant !

Iris Mittenaere dans une pose osée !

Il y a quelques semaines, c’est avec la plus grande surprise que les fans d’Iris Mittenaere l’ont découvert sur une série de cliché sur son compte Instagram. L’une a été prise dans sa chambre alors qu’elle n’avait que ses draps autour d’elle. Une pose aussi naturelle que sensuelle qui n’a pas manqué de faire plaisir à ses fans ! Ces derniers ont d’ailleurs été très nombreux à la complimenter pour sa beauté légendaire.

Toujours les mains autour de son buste le second cliché la dévoile debout dans sa salle de bain et sans haut ! Bien qu’osée, la jeune femme sait jouer sur les poses pour plaire aux internautes sans en faire trop. Et c’est justement pour cela que nous en redemandons toujours de la part de l’ancienne reine de beauté !