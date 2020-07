Iris Mittenaere prend la pose sans vêtements et Malika Ménard fait l’erreur de la comparer à une autre, les internautes réagissent

Iris Mittenaere a une communauté de fans très impliqués. Cependant, ils disent tout ce qui leur passe par la tête et peuvent avoir le jugement facile. Réseaux sociaux oblige, la coutume veut que la bienséance ne prévale pas toujours. Mais si certaines fois Iris Mittenaere ne répond pas aux remarques cinglantes, elle prend néanmoins le temps de recadrer quelques propos déplacés. Et les abonnés de l’ancienne Miss France font de même lorsqu’ils ne sont pas d’accords avec un commentaire. C’est le cas d’un des commentaires de Malika Ménard sous une des photos d’Iris Mittenaere.

Iris Mittenaere fait les frais de critiques sur Instagram

Iris Mittenaere est très libre avec son image sur les réseaux sociaux. Elle suit les codes de l’application Instagram mais ne se prive pas de mettre en avant certaines photos d’elle qui ne réjouissent pas quelques uns de ses fans. En effet, les récentes photos d’Iris Mittenaere sur Instagram sont nombreuses dans lesquelles elle s’affiche en maillot de bain. La jeune femme profite de ses vacances et ne s’empêcher pas de se mettre en avant. Elle en a envie et assume parfaitement son corps. Il faut dire qu’elle a un corps sculpté à la perfection et ses fans la couvrent de compliments à ce sujet. Cependant, elle reçoit aussi des commentaires lassés de la voir se cantonner à des photos d’elle.

Iris Mittenaere reçoit alors des critiques de quelques fans. Ces derniers ont du mal à croire qu’Iris Mittenaere n’a pas autre chose à faire que de se faire belle pour prendre des photos pour Instagram. Ils imaginent qu’elle pourrait promouvoir autre chose que sa beauté. Mais pour Iris Mittenaere, partager ce genre de cliché ne se résume pas à cela. Au contraire, elle diversifie son contenu pour proposer toute sorte de posts sur son profil. Et elle admet qu’avec l’arrivée de l’été et les vacances, ce sont davantage des photos d’elle en maillot de bain qui circulent. Pourtant, cela n’est pas une raison pour sous-entendre qu’elle se rabaisse d’une quelconque manière. Une femme a bien le droit de poster ce qu’elle veut sur les réseaux sociaux sans se faire dénigrer.

L’ancienne Miss France remet les fans à leurs places lorsqu’ils vont trop loin

Iris Mittenaere prenait donc le temps de répondre à celle qui lui disait qu’elle ne faisait que de se montrer et qu’elle s’avilissait. L’ancienne Miss France explique à l’internaute qui lui rappelait qu’elle existait au delà de ses jolies formes que ses propos étaient déplacés. Pour Iris Mittenaere, à raison, critiquer ses choix de photo est la façon dont elle se met en avant sur Instagram est bien plus avilissant que les photos en elles-mêmes. Le réel combat des femmes devrait se trouver dans le fait d’avoir la liberté de faire ce que bon leur semble.

Les préjugés qui veulent qu’une femme qui aime se mettre en valeur n’est pas intelligente sont à jeter à la poubelle. Iris Mittenaere rappelle qu’elle n’est pas superficielle et que c’est dommageable pour toutes les femmes que de le penser simplement à cause de quelques photos. Des photos dans lesquelles elle s’amuse et qui ne devraient pas lui porter préjudice.

Des compliments qui tournent au drame

Malgré cet échange qui aura certainement remis les choses en perspective, il ne faudra pas longtemps avant que de nouveaux commentaires de la sorte refassent surface. Les réseaux sociaux sont toujours le théâtre de polémique affligeantes. Difficile d’entendre le second degré de certains messages par exemple et deux petits mots peuvent rapidement conduire à une ambiance de tribunal.

Sur une des dernières publications d’Iris Mittenaere, Camille Cerf et Malika Ménard, deux anciennes Miss France comme elle, lui écrivent des commentaires plutôt sympathiques. Mais il en sont pas au goût de tous les internautes. En effet, certains prennent comme une attaque contre leur jolie star les propos des anciennes Miss.

Camille Cerf inscrit simplement qu’Iris Mittenaere est un « petit soleil ». C’est plutôt mignon de sa part et il est vrai que la couleur du maillot de bain d’Iris Mittenaere peut faire penser à cela. Mais les fans de Miss Univers 2016 réagissent rapidement pour dénigrer ces propos. En effet, on peut lire que Camille Cerf manque d’originalité notamment. Pour, Malika Ménard aussi c’est la douche froide. Elle compare Iris Mittenaere à la célèbre mannequin Bella Hadid. À n’en pas douter, il s’agissait d’un compliment de haut niveau mais les fans d’Iris Mittenaere sont outrés et le font savoir.

Iris Mittenaere n’est pas seule à répondre à aux commentaires de ses publications, les fans s’en mêlent

Pour les fans d’Iris Mittenaere, Bella Hadid est « plus vulgaire » que leur star. Ils ne tolèrent donc pas la comparaison et incendient Malika Ménard qui ne cherchait pas du tout à faire polémique. Ils ne se demandent même pas ce qu’en pense la principale concernée. En effet, Iris Mittenaere est touchée par les mots de Malika Ménard et ces derniers lui vont droit au cœur. Pour la jeune femme c’est un super compliment que d’être comparée à ce mannequin d’envergure internationale.

Les polémiques ne disparaîtront pas sous peu des réseaux sociaux. Et même si tout le monde le sait, il est parfois compliqué de se faire une raison. En effet, les réseaux sociaux permettent à tous de communiquer librement les uns avec les autres. Mais ils sont aussi la porte ouverte à des débats stériles et sans fondements. Pour se faire une place sur Instagram, il faudra donc apprendre à prendre de la distance. À prendre du recul sur les humeurs passagères des uns et des autres notamment. Mais lorsque l’on est une star d’Instagram comme Iris Mittenaere, ce sont 2,4 millions de potentiels détracteurs dont il faut savoir encaisser les attaques.