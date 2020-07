Iris Mittenaere quitte ses vêtements, dans cet endroit paradisiaque, on adore!

Ce sont bel et bien les vacances pour la sublime Iris Mittenaere. Ce jeudi 23 juillet, l’ex-Miss France et Univers publiait une nouvelle vidéo de rêve sur laquelle elle joue les sirènes dans un magnifique maillot de bain blanc sur fond de paysages et d’eaux turquoise.

Alors qu’en juin, Iris Mittanaere avait passé quelques jours de rêve sur l’île de beauté avec son chéri Diego El Glaoui et des amis, le couple est déjà reparti vers des horizons encore plus lointains et plus magiques. Un voyage en amoureux qui a failli être annulé en raison de problèmes aériens, mais qui finalement n’aura été décalé que d’une seule journée, comme elle l’avait expliqué sur l’une de ses stories Instagram.

En vacances avec son compagnon, l’ancienne Miss Univers 2016 a choisi une destination des plus paradisiaque pour son escapade avec son amoureux. Les deux tourtereaux se sont ainsi envolés sur l’une des plus belle îles grecques très connues, Santorin, et plus exactement à Thira, la capitale de l’île. Ils ont posé leurs valises dans un hôtel sublime The White Ark Villas, avec piscine privée pour chaque logement offrant une vue à couper le souffle sur les eaux turquoise de la mer Egée.

Iris Mittenaere s’est empressée de partager son bonheur avec ses fans et a publié ce 24 juillet sur son compte Instagram une courte vidéo, qui en laisse rêver plus d’un. Une séquence prise par son homme, qui démarre par une vue imprenable sur les îles volcaniques voisines, et qui s’arrête quelques instants sur une piscine privée à débordement.

Quelques secondes plus tard sort des profondeurs de l’eau, telle une véritable sirène, Iris Mittenaere, dans un maillot de bain blanc deux pièces qui lui va à ravir et fait parfaitement ressortir son joli bronzage de Corse. Sublime et sensuelle, Iris Mittenaere se détourne pour lancer à son caméraman chéri, son regard et son sourire de braise. Un moment absolument magique et resplendissant de beauté, tant par les paysages aux couleurs turquoise, mais aussi par la sublime reine de beauté, au corps de naïade. Iris, très heureuse, annote en légende de sa publication » Ils m’ont dit qu’Atlantide était ici … Alors je m’entraîne à jouer les sirènes « , et c’est parfaitement réussit !

Une vidéo qui ne manque pas de faire grimper les températures sur la toile, car il n’en manquait pas moins pour éblouir ses fans, tombés sous le charme du lieu de rêve dans lequel séjourne la belle brune, mais aussi de sa sublime silhouette de naïade. » Un rêve éveillé avec une sirène plus vraie que nature « , » Mais quel corps « , » Absolument sublime « , » Tellement belle « , » La plus belle des sirènes « , » wow cette vue est juste splendide « , » Le rêve « , peut-on ainsi notamment lire dans les commentaires. Mais parmi ceux-ci, nous retrouvons le message de son cher et tendre amoureux, Diego El Glaoui qui, également sous le charme de sa belle, commente d’un joli mot » ma sirène « .

Sans aucun doute, la belle Iris Mittanaere n’a pas fini de nous éblouir ces prochains jours, et nous avons déjà hâte de découvrir quelles seront ses prochaines photos paradisiaques de sa petite escapade grecque.