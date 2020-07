Iris Mittenaere reçoit un avertissement avec ce cliché qui peut lui attirer de très gros problèmes

Iris Mittenaere partage sur Instagram des moments de ses vacances. En effet, elle ne passe pas tout son temps à faire des photos pour les marques, elle pense aussi à ses fans. Avec son amoureux, Diego El Glaouoi, l’ancienne Miss France s’en va direction la Suisse. Et une de ses photos laisse ses fans découvrir les pieds d’Iris Mittenaere installés sur le tableau de bord de la voiture. Un des fans de la jeune femme va se permettre de lui rappeler les risques de cette posture. De quoi interpeller Iris Mittenaere qui va remercier son abonné pour son commentaire.

Iris Mittenaere partage tout, ou presque, avec ses abonnés sur Instagram

Iris Mittenaere prend toujours le temps de donner de ses nouvelles à ses fans. Ils sont toujours au courant de ses derniers projets professionnels par exemple. Mais ils savent également tout ce qu’il faut savoir sur le quotidien de la jeune femme. En effet, Iris Mittenaere est proche de sa communauté de fans et fait en sorte de les tenir informé de ses pérégrinations. Il faudra cependant s’intéresser à ses stories pour être les premiers sur l’actualité de la star. Car elle ne poste que plus tard les photos concernées sur son compte Instagram. Ainsi, elle n’a pas encore partagé des images de son voyage en suisse sur sa page. Mais elle montre tout en temps réel en story !

C’est de cette façon que les fans d’Iris Mittenaere découvre que la jeune femme et son compagnon sont en voyage vers la Suisse. Le 11 juillet, le couple s’en va pour prendre encore quelques jours de vacances. En effet, depuis la fin du confinement, les amoureux profitent de pouvoir circuler plus librement. Ils sont d’abord allé en Corse, puis dans le Sud de la France à Pernes-les-Fontaines.

Des vacances bien méritées pour la jeune femme et son compagnon

Iris Mittenaere et son compagnon ont donc pris du bon temps loin de Paris. D’abord en Corse où ils étaient tous les deux et quelques amis. Puis dans le Sud de la France pour retrouver toute la famille. Iris Mittenaere explique en effet que ces voyages lui ont permis de se remettre rapidement des effets négatifs du confinement.

S’amuser, se détendre et être entourée des gens qu’elle aime est essentiel à l’équilibre de la jeune femme. Comme tout le monde, Iris Mittenaere a besoin de souffler. Mais elle sera vite rappelée à l’ordre par ses abonnés si ils trouvent qu’elle commet des erreurs. À trop se détendre, on peut faire des choix peu judicieux. Cependant, avec 2,4 millions d’abonnés, Iris Mittenaere ne peut pas se permettre de montrer le mauvais exemple.

Une photo qui va permettre à une abonnée de donner une leçon à Iris Mittenaere

La photo que l’ancienne Miss France partageait en story la montrait en train d’allonger ses jambes sur le tableau de bord de la voiture. Diego El Glaoui conduisait pendant qu’Iris Mittenaere se reposait tout en communicant avec ses fans. En effet, son voyage jusqu’en Suisse était l’occasion idéale de montrer encore une fois qu’elle tient à ses fans. Iris Mittenaere a voulu rappeler les règles d’un voyage sans risques. Mais c’était sans compter qu’une de ses abonnés allait lui rappeler une règle à laquelle elle ne pensait pas.

Iris Mittenaere va très bien prendre la réflexion de sa fan. Elle comprend très vite qu’elle ne cherche pas la polémique mais à la protéger. Son commentaire consistait à indiquer à Iris Mittenaere que la position de ses jambes sur le tableau de bord est à proscrire. En effet, l’abonnée en question est une neurochirurgienne. Elle a donc l’occasion de soigner des victimes d’accidents de la route. Elle explique alors à l’ancienne Miss France que ce sont les fractures les plus graves qui surviennent lors des accidents de voiture lorsque les passagers mettent leurs jambes comme elle le fait.

Un message bienveillant et amical

Le message de l’abonnée attentive et prévenante est donc très bien reçu par Iris Mittenaere. Elle n’oubliera pas pour autant de se justifier en expliquant qu’elle ne se permettrait pas de s’assoir ainsi pendant qu’ils roulent à pleine vitesse. Mais Iris Mittenaere concède que les risques sont toujours présents et qu’il faut respecter des règles pour se protéger. Elle remercie alors son abonnée pour sa considération et son message. En effet, ce n’est pas tous les jours que l’on peut recevoir les conseils d’une neurochirurgienne sur Instagram. Et dans l’esprit du rappel des règles de sécurité sur la route, son massage est tout aussi important que celles qui visent à rappeler qu’il faut bien s’hydrater et se reposer pendant les longs trajets.

Comme le dit le dicton : « prudence est mère de sureté ». Iris Mittenaere pourra mettre ce dicton en application en suivant toutes les règles qui encadrent les longs trajets en voiture. Enfin, les amoureux sont bien arrivés à destination sans le moindre bobo. Ils profitent aujourd’hui de la Suisse et se promènent en bateau dans un cadre idyllique. Ces deux là sont toujours près de l’eau pour passer de bons moments. Même à Paris, ils aiment se promener sur la Seine. En effet, ils considèrent que c’est un des meilleurs moyens de retrouver un peu de fraicheur dans la capitale.