Iris Mittenaere remet à sa place un internaute qui critique son physique! Ça vaut le détour!!

Iris Mittenaere ne cesse de recevoir des messages d’insultes et des critiques de la part d’internautes haineux. C’est le revers de la médaille lorsqu’on s’est hissé jusqu’au rang de Miss univers. Mais la reine de beauté ne se laisse pas faire. Dernièrement, un ignorant s’est moqué d’elle sans connaître l’anatomie du corps humain. La belle brune l’a aussitôt envoyé balader.

Iris Mittenaere peut compter sur une communauté en or de plus de 2,5 millions d’abonnés. Malgré tout, elle aura toujours à faire à des internautes jaloux et haineux prêts à la critiquer. C’est pourtant difficile à comprendre. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous adorons son compte Instagram. Toutes ses photos sont en effet plus sublimes les unes que les autres. En plus, cette ancienne Miss France respire le naturel, la joie de vivre et le bonheur, au bras de son amoureux, Diego El Glaoui.

Des haters infiltrent son compte Instagram

Au fil du temps, ses fans peuvent donc suivre son actualité sur son compte Instagram. Petite virée en amoureux, rituel beauté, séance de gym : la splendide femme de 27 ans partage ainsi ces moments comme ça lui chante. Malheureusement, c’est sur ce réseau social que de nombreux haters viennent s’immiscer pour lâcher des commentaires parfois très violents.

Mardi 8 décembre, Iris Mittenaere a par exemple posté une série de photos sur lesquelles on la voit allongée sur un lit. Elle porte une magnifique robe noire qui dévoile son épaule. Aussitôt, un internaute s’en est pris à elle ! « C’est quoi cet os qui se trimbale sur ta poitrine. Mon dieu quelle horreur, ça gâche la photo, et toi par conséquent », s’est permis de lui lancé l’individu. Mais Iris Mittenaere n’est pas du genre à se laisser impressionner. Et encore moins quand il s’agit d’une personne qui visiblement ne connaît rien au corps humain ! Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avons bien ri quand nous avons lu la réponse de la reine de beauté !

« Cela s’appelle une clavicule. Des cours d’anatomie s’imposent. Tous les humains normalement constitués en possèdent. Même toi, oui oui. Je ne me sens pas gâchée par ma clavicule, ça va merci » lui a-t-elle ainsi lancé. Le détracteur n’est finalement pas revenu à l’attaque ensuite. Échec et mat !

Pourquoi tant de personnes s’en prennent aux personnalités médiatiques ? Jalousie, peut-être. En tous cas, lors d’un reportage diffusé dans l’émission 50 Minutes Inside sur TF1, Diego El Glaoui a voulu expliquer que derrière le corps de rêve de sa chérie, il y avait beaucoup de travail et beaucoup de mérite. « Je vais casser une vieille croyance selon laquelle Iris est née avec un corps sublime et qu’elle le garde grâce à la nature. Cela joue mais derrière il y a beaucoup de sport. On aime manger, on est des très bons vivants. On est obligés ! » Eh oui, on a rien sans rien !