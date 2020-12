Iris Mittenaere repart sur les plages, sa silhouette sublime en BIKINI fait kiffer les internautes

Iris Mittenaere est de nouveau en voyage. Un voyage professionnel évidemment, mais pour lequel elle prend beaucoup de kiff. Bien arrivée sur l’île de Saint-Martin, elle pose déjà dans un 2 pièces sublime, allongée sur le sable au bord de l’eau. De quoi laisser kiffer ses abonnés devant sa superbe silhouette. Mais aussi de quoi agacer ceux qui sont confinés et dont le travail ne permet pas de voyager autant. Iris Mittenaere n’avait pas volé son titre de Miss France, ni celle de Miss Univers. Et c’est donc une opportunité pour votre magazine en ligne LDPeople de le souligner dans cet article.

Iris Mittenaere s’envole pour une île dans la mer des Caraïbes

Iris Mittenaere se réjouit de pouvoir travailler à promouvoir ce petit paradis terrestre. Car l’île de Saint-Martin a des difficultés à attirer les touristes autant qu’avant. Et elle en aurait bien besoin après le passage de l’ouragan Irma et à présent la pandémie qui fait rage. C’est donc avec une grande joie qu’Iris Mittenaere prête son image pour faire l’éloge de la beauté de l’île. Deux publications sont déjà disponible à l’heure où vos rédacteurs LDPeople rédigent cet article. Deux publications sublimes dans lesquelles Iris Mittenaere s’installe sur une plage de sable fin. Dans la première, l’ancienne reine de beauté pose en deux pièces doré et scintillant. Allongée sur le sable, les cheveux légèrement mouillés, elle sourit. Et dans la légende qui accompagne cette image, elle se réjouit à l’idée de découvrir ce magnifique endroit des Antilles, en pleine mer des Caraïbes.

Les internautes ont été subjugués par la beauté d’Iris Mittenaere dans cette image. Dans la publication suivante de son compte Instagram, la belle est filmée au drone. Elle en profite alors pour jouer les naufragées sur une île déserte et faire la promotion d’une nouvelle série. Sur ces deux publications qui la présentent sur l’île de Saint-Martin, Iris Mittenaere c’est bien la première dont nous allons vous parler plus en détail. En effet, impossible de ne pas admirer le charisme et la prestance de la jolie brune dans son 2 pièces. Les fans d’Iris Mittenaere sont d’ailleurs attentifs à lui adresser des compliments en tout genre. En revanche, quelques-uns n’hésitant pas à lui demander de rendre des comptes quant à ses nombreux voyages en pleine période de crise sanitaire.

La belle essuie des critiques dures au milieu des nombreux compliments dont elle est la destinataire

Iris Mittenaere ne fera pas la sourde oreille aux critiques. Elle prendra le temps d’expliquer que son déplacement est à caractère professionnel et qu’il lui tient à cœur de travailler à promouvoir cette île paradisiaque. Si la majorité de ses fans savent voir au-delà des photos que partage la jeune femme, ce n’est malheureusement pas le cas de tout le monde. Aussi, Iris Mittenaere doit parfois mettre les choses au point pour ne pas passer pour une opportuniste. La notoriété de la jolie brune s’accompagne de de bons et de mauvais côtés, comme pour toutes les célébrités. Alors, malgré son apparence de déesse, Iris Mittenaere reçoit aussi des commentaires qui la dénigrent. La trouvant trop maigre, certains internautes la pointent du doigt sans ménagements.