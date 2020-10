Iris Mittenaere retrouve son ex Kev Adams d’une manière sexy, face à Diego son chéri !

Iris Mittenaere est en couple avec Diego El Glaoui depuis tout juste un an. La période de confinement aura resserré les liens entre les amoureux. Mais les couples sont toujours fragiles face à la jalousie. Et quoi de plus évident pour la déclencher que les ex petits amis. Heureusement, Iris Mittenaere est en bon terme avec son ex. Il s’agit de Kev Adams, le célèbre humoriste. En revanche, elle n’imaginait sûrement pas le croiser lors du défilé de lingerie Etam. En effet, Iris Mittenaere portait une tenue qui a “fracturé la rétine” de Diego El Glaoui. Comment la jeune femme a-t-elle géré cette situation délicate de passer une soirée avec son amoureux, en présence de son ex ?

Iris Mittenaere dans un look unique

Iris Mittenaere a choisi une tenue éblouissante pour se rendre à la soirée de défilé d’Etam. Elle est vêtue de noir de la tête aux pieds. Pantalon en cuir, veste en cuir, chaussures en cuir aux talons hauts et sac à main assorti. Mais le haut qu’arbore la jeune femme est certes noir mais pas en cuir. Il s’agit d’une pièce de lingerie de chez Etam, de quoi faire honneur à la soirée événement. Diego El Glaoui ne cache pas être totalement conquis par le look de son amoureuse. Mais qu’aurait-il dit en sachant qu’elle croiserait son ex dans cette tenue ?

A priori, pas de bagarres à l’horizon. Et puis, la jalousie serait le résultat d’un manque de confiance en soi plutôt qu’un manque de confiance en son partenaire. Et de ce point de vue là, le compagnon d’Iris Mittenaere ne semble avoir aucun problèmes. En effet, peut-être n’est-il même pas jaloux du tout de savoir Kévin Adams dans l’assemblée.

Une beauté qui vaut le détour

Iris Mittenaere est à couper le souffle. Et ses fans s’inquiètent forcément de savoir si Kev Adams a eu l’occasion d’admirer la tenue de son ex. Serait-il possible que l’humoriste retombe amoureux de l’ancienne Miss France ? Après tout, les fans de la belle savent qu’ils avaient déjà rompu pour se remettre ensemble. Mais ils savent également qu’Iris Mittenaere est très amoureuse de son chéri. Et personne ne saurait imaginer qu’elle puisse le faire souffrir.

Malgré les tensions que les fans d’Iris Mittenaere peuvent imaginer lors de cette soirée, rien de spectaculaire ne se produisit. En effet, Diego El Glaoui et l’ancienne Miss Univers ont encore de belles années devant eux. Tout le monde en est persuadé. La période de confinement aura certainement joué un rôle important dans la solidité de leur couple. Car depuis la levée des mesures, les tourtereaux ne se quittent pas d’une semelle. Les amoureux parlaient même mariage l’air de rien. Une nouvelle que les fans d’Iris Mittenaere attendent impatiemment car ils trouvent, presque à l’unanimité, que Diego El Glaoui et Iris Mittenaere sont parfaits l’un pour l’autre.