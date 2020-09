Iris Mittenaere révèle une information bouleversante sur la maladie de sa grand-mère

Lundi 21 septembre, c’était la Journée Mondiale de la Maladie d’Alzheimer et à cette occasion, Iris Mittenaere s’est confiée à propos de cette maladie dont sa grand-mère souffre, sur les ondes de Chérie FM.

Ce n’est pas sans émotion que la jeune femme s’est confiée à la radio. Plutôt discrète sur les questions de famille, Iris Mittenaere a tenu à partager une expérience douloureuse avec les auditeurs de Chérie FM lundi 21 septembre. A l’occasion de la Journée Mondiale de la Maladie d’Alzheimer, l’ex-Miss France et Miss Univers a raconté le quotidien de sa famille depuis que cette maladie a été diagnostiquée à sa grand-mère.

Il s’agit d’une maladie qui touche d’ailleurs aujourd’hui de nombreuses personnes.

“Ma grand-mère est atteinte de la maladie d’Alzheimer et quand mon grand-père l’a appris, il a acheté un cahier et il a écrit toute leur histoire d’amour et a fait compléter ma grand-mère avec ce dont elle se rappelait et son ressenti à chaque page du cahier”, a ainsi révélé la voix chargée d’émotion, Iris Mittenaere. Et d’ajouter que “depuis, tous les jours, il lui lit leur histoire d’amour”. “Mon grand-père a décidé de faire ça à ma grand-mère pour qu’elle n’oublie jamais leur histoire”, a-t-elle ainsi conclu.

L’anecdote qui n’est pas sans rappeler le scénario de « N’oublie jamais », le film culte avec Rachel McAdams et Ryan Gosling.

Elle a aussi rappelé aux auditeurs : « La maladie d’Alzheimer touche aujourd’hui en France plus de 900.000 personnes et il n’existe malheureusement à ce jour aucun traitement pour guérir. » Miss Univers 2016 a ensuite incité ses auditeurs à soutenir la recherche pour cette maladie.

Iris Mittenaere devient une nouvelle star sur Chérie FM

La chérie de Diego El Glaoui a enregistré cette émission, et cette séquence émotion à Cannes. Elle est d'ailleurs à la tête de deux nouveaux rendez-vous quotidiens sur Chérie FM. "Voilà, on n'a pas toujours le même temps quand on a un de nos proches qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est un combat que beaucoup de personnes mènent", a précisé Iris Mittenaere

