Iris Mittenaere s’affiche avec sa belle-sœur dans une tenue très chaude. (sublimes)

Iris Mittenaere n’en fini pas d’influencer ses fans sur les tendances du moment. Aujourd’hui ce sont les tenues “chill” et les maxi doudounes qui sont à la mode. Rien de mieux pour l’hiver approchant que de se tenir prêt dans des tenues confortables et chaudes pour affronter la baisse des températures. Iris Mittenaere ne se présente pas seule pour l’occasion, elle est en compagnie de sa belle-sœur, Kenza. Elle est la sœur de Diego El Glaoui, le compagnon de Miss Univers 2016 depuis plus d’un an. Découvrez les images touchantes et splendides des jeunes femmes dans leurs tenues tendances et le message touchant qui les accompagne.

Iris Mittenaere et sa belle-sœur ravissent les internautes

Iris Mittenaere ne prend pas souvent la pose en compagnie d’autres personnes que son amoureux sur Instagram. Mais lorsque c’est la cas, ce n’est pas n’importe qui à ses côtés, c’est toujours la famille. En effet, c’est Kenza, La sœur de Diego El Glaoui qui retrouve Iris Mittenaere pour un shooting en plein dans les tendances de l’hiver. Survêtements amples, baskets et doudounes XXL, les jeunes femmes font l’unanimité sur les réseaux sociaux. Une promotion rondement menée pour les vestes d’hiver de la marque The North Face. Mais surtout un message qui va attendrir les fans de l’ancienne Miss France et Miss Univers.

En effet, dans la légende de la publication où elle apparaît en compagnie de sa belle-sœur, elle inscrit quelques mots très touchants. Iris Mittenaere écrit, en anglais, que “parfois, les amies deviennent la famille, littéralement”. Une façon de déclarer son amour à Diego El Glaoui encore une fois en public. Mais aussi de signifier à Kenza qu’elle a une place de choix dans son cœur et dans sa vie. Les fans de la belle brune sont conquis par tant de simplicité et de délicatesse. Car les messages d’affections sont précieux par les temps qui courent.

La pandémie fait rage et le confinement sépare parfois les famille et les amis. Mais les liens d’affections doivent pourtant perdurer pour nous permettre de faire face à la morosité de ce deuxième confinement. Malgré les distancions des liens sociaux à cause du contexte actuel, il faut croire qu’ils ne sont que renforcés dans l’adversité. En effet, très bientôt les fêtes de fin d’années seront là. Les efforts conjugués de tous nous permettront sans doutes de les célébrer en famille.

Des tenues chocs pour affronter l’hiver avec confort et tendance

Aussi, les tenues des jeunes femmes sont appréciées par les abonnés d’Iris Mittenaere parce qu’elles sont idéales pour profiter confortablement et chaudement de son intérieur. Privés de sorties dites non-essentielles, rares sont les personnes qui continuent de faire des efforts vestimentaires que personne ne pourra apprécier. Les vêtements confortables ont donc le vent en poupe. Et Iris Mittenaere prouve, en compagnie de sa belle-sœur, qu’il est possible d’avoir un look tendance dans une tenues “chill”. La promotion vaut donc pour les doudounes XXL mais les fans de la belle brune espèrent pourvoir obtenir les références des survêtements des jeunes femmes.