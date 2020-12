Iris Mittenaere s’affiche comme jamais sans vêtements, c’est à couper le souffle

Iris Mittenaere laisse encore une fois ses abonnés Instagram sous le choc. En effet, Miss France et Miss Univers 2016 est absolument magnifique. Et lorsqu’elle décide de porter des sous-vêtements pour prendre la pose, c’est la cohue sur Internet. Découvrez dans cet article, que vous propose LDPeople, la sublime Iris Mittenaere dans une tenue rouge, de dentelle et de satin. Une tenue idéale pour les fêtes mais qui ne se dévoile que dans un cercle très privé. C’est Diego El Glaoui qui va être heureux de la dernière acquisition en lingerie de sa compagne ! Attention les yeux, Iris Mittenaere est littéralement à couper le souffle.

Iris Mittenaere est absolument sublime dans sa récente publication Instagram

Iris Mittenaere n’en finit plus d’épater ses fans. Elégante, gracieuse, resplendissante, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier la jolie brune. Ses abonnés Instagram redoublent d’inventivité pour leur adresser les plus tendres compliments. Mais il faut bien avouer qu’en découvrant sa dernière publication, les mots leur manquaient d’abord. En effet, Iris Mittenaere se présente dans une tenue qui ne laisse que très peu de place à l’imagination. Elle porte un ensemble de lingerie de la marque italienne Intimissimi et propose à ses followers de profiter des promotions allant jusqu’à moins 50% tout le week-end. Si la promotion est passée de date à l’heure où vous découvrez cet article, reste la sublime photographie d’Iris Mittenaere pour nous consoler. Une image comme celle-ci ne passe jamais de date !

En effet, impossible de soutenir que cette image de la belle ne vaut pas le détour. En revanche, les plus fervents admirateurs d’Iris Mittenaere devront clamer leurs ardeurs. Car le cœur de la jeune femme est pris, depuis plus d’un an déjà, par un beau brun ténébreux. Diego El Glaoui et Iris Mittenaere filent le parfait amour. Et n’allez pas croire que son amoureux puisse s’opposer à ce que sa compagne partage de tels clichés en ligne. Car le compagnon d’Iris Mittenaere travaille bien souvent à ses côtés dans ce genre de projet. Le jeune homme gère une agence d’influence qui est en charge de la belle. Ainsi, c’est très souvent que les amoureux travaillent ensemble. Cela explique notamment qu’ils voyagent à eux malgré le confinement. Leurs métiers respectifs font qu’ils sont naturellement amenés à passer beaucoup de temps tous les deux. Et ce n’est pas pour leur déplaire !

Les internautes sont éblouis par tant de beauté

Iris Mittenaere secoue donc une fois de plus la Toile en proposant un cliché fabuleux. Son sourire crée des secousses à chacun de ses partages sur les réseaux sociaux. Mais pas de doutes, c’est un tremblement de terre qui survient lorsqu’elle propose de s’exposer en sous-vêtements ! De surcroît dans un ensemble si raffiné. Dentelle et satin rouge, la couleur va parfaitement au teint de la superbe brune. Chez LDPeople, comme chez les fans de l’ancienne Miss France et Miss Univers, c’est le choc. La beauté d’Iris ne semble pas avoir de limites !