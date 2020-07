Iris Mittenaere s’affiche sans vêtements, c’est magnifique, la toile est conquise !

En vacances avec son amoureux Diego El Glaoui en Grèce, Iris Mittenaere a fait monter la température ce jeudi en se montrant dans un bikini orange a faire rougir les internautes les plus assidus.

Iris Mittenaere fait monter la température

Récemment, Iris Mittenaere a publié une vidéo d’elle sur laquelle on la voit en train de sauter dans les bras de son chéri entrain de rire. En légende on pouvait lire : « Il ne s’agit pas d’avoir une relation parfaite, mais de trouver quelqu’un qui vous correspond et traverse tout avec vous, sans abandonner« . Une belle déclaration qui a fondre de nombreux internautes et notamment une ancienne Miss France. En effet, Flora Coquerel a dit : « Vous êtes tellement mignons« .

Ce message a été suivi par de nombreuses autres réactions de fans. On pouvait donc lire des messages comme : « Tu as l’air tellement heureuse, ça fait plaisir de voir ça« , « Joli couple« , « Iris est amoureuse » ou encore « Couple goal« .

Il faut dire que la jeune femme en profite en Grèce où elle passe ses vacances et il y a quelques heures, elle a posté une photo d’elle en pleine séance de bronzage. Sur la photo en question, la Miss portait un sublime maillot de bain deux pièces orange ainsi que des grosses lunettes de soleil noires. On vous laisse profiter du cliché ci-dessous, parce qu’il n’y a pas grand chose à dire de plus. Mais on peut préciser tout de même, qu’elle a l’air d’être plus heureuse que jamais de prendre du bon temps au bord de la piscine de son hôtel de luxe.

Iris recadre un internaute

Si elle file le parfait amour avec Diego en Grèce, Iris Mittenaere a tout de même été la cible de critiques il y a quelques heures. En effet, un internaute en particulier lui a reproché de privilégier sa carrière à la santé des habitants de la ville ou elle se trouve : « La Grèce n’a pas besoin d’un afflux de touristes possiblement positifs au Covid. (…) Cela serait une hécatombe et une catastrophe économique au vu des infrastructures de santé dont ils disposent« . Pour Iris au contraire, les touristes sont très utiles pour se refaire : « La catastrophe pour eux, ce sont toutes ces annulations et tous ces restaurants qui mettent la clef sous la porte« , a-t-elle souligné.

Et il faut dire qu‘Iris Mittenaere sait que pour aller an Grèce, tout me monde ne peut pas forcément y aller puisqu’elle a eu un petit problème très désagréable une fois arrivé à l’aéroport : Air France qui te dit devant ton avion que tu ne peux pas rentrer… qu’il n’y a plus de vol… et 3 heures qu’on cherche une solution à un problème qu’on était dix à avoir à cause d’eux ». Mais on le sait, des détracteurs il y en a toujours.