Iris Mittenaere s’affiche sans vêtements en pleine canicule, les internautes adorent !

Iris Mittenaere est déjà nostalgique de sa semaine de vacances en Corse. L’ancienne Miss France et Miss Univers 2016, nous permet de retrouver avec elle sur l’Ile de Beauté en plongeant avec elle dans ses photos souvenirs. Mais toutes les photos postées depuis son retour à Paris, à propos de la Corse, la montre dans un deux pièces. En effet, le 2 pièces noir d’Iris Mittenaere à de quoi faire le buzz sur Instagram.

Iris Mittenaere, déjà en manque de ses vacances sous le soleil de la Corse

Iris Mittenaere est toujours aussi belle que lorsqu’elle remportait les concours de Miss France et de Miss Univers il y a quatre ans. Toujours attentive à son alimentation et adepte de séance de sport efficaces, la jeune femme ne peut pas avoir quoi que ce soit qu’elle aimerait changer chez elle. Les fans d’Iris Mittenaere n’ont d’ailleurs de cesse de la complimenter sur son apparence. Ils tentent aussi de suivre son hygiène de vie et de connaître les adresses où elle aime s’habiller pour pouvoir lui ressembler autant que possible. Car Iris Mittenaere est une de ses célébrités qui est une source d’inspiration pour ses fans.

Les fans sont aux anges depuis le début de l’été car Iris Mittenaere s’expose au soleil. Avec son amoureux, Diego El Gloui, Iris Mittenaere est partie en vacances en Corse. Installés dans une belle villa, ils ont reçu des amis à eux et ont vraiment passé les vacances idéales. Soirées romantiques, journées entre amis, le tout partagé entre détente, rire et activité sportive ou découverte. Et Iris Mittenaere en profitait aussi pour se mettre en beauté dans une robe unique issue de sa collaboration avec Morgane. De quoi encore une fois surprendre les fans qui n’avaient qu’une hâte : savoir quand et comment se la procurer.

Des photos qui font le buzz sur la toile

Mais les photos de la jeune femme qui font le tour d’internet ces derniers jours sont celles des souvenirs de plage des vacances d’Iris Mittenaere. En effet, depuis le premier jour de son retour à Paris, ce sont les plages et la Mer qui manquent le plus à la jeune femme. Alors, pour tenter de la consoler et de la réacclimater en douceur, Diego El Glaoui multiplie les balades sur la Seine. Heureusement que le bateau reste un point commun entre la Corse et Paris sinon Iris Mittenaere aurait vraiment eu du mal à se faire à son retour.

Instagram risque la surchauffe avec la chaleur qui se dégage des photos de la star

Iris Mittenaere partageait nottament les photos d’un shooting qu’elle faisait en compagnie d’une amie. L’occasion d’allier l’utile à l’agréable finalement. Et Iris Mittenaere tenait à faire découvrir à ses abonnés les dérapages de cette séance. Montrer qu’elle peut être sérieuse mais aussi aimer rire et s’amuser. En effet, son amie et elle finissent pas éclater de rire et par prendre des positions loufoques qu’aucun magazine ne serait prêt à mettre en couverture. Mais il faut bien avouer que ces photos respirent la joie de vivre. De plus, c’est sur ces images que les fans de l’ancienne Miss France découvrent le fameux 2 pièces noir. Iris Mittenaere est superbe dans cet ensemble et les fans vont vouloir savoir où se le procurer. Et cela tombe bien car Iris Mittenaere a prévu le coup et indique tout dans la description.

Les souvenirs d’Iris Mittenaere sont des pépites pour ses abonnés

Toujours dans le même style, les fans d’Iris Mittenaere peuvent également la retrouver dans une publication avec trois de ses amies. En effet, Iris Mittenaere regrette ses vacances et aimerait vite y retrouver. Mais il y a fort à parier que ce ne soit pas que l’île qui manque à la jeune femme. Car elle était très bien entourée là-bas et ce sont certainement aussi ses amies qui finissent par lui manquer. Il n’y a qu’à voir à quel point elle semble s’amuser dans cette dernière publication en date du 2 juillet dernier.

D’abord les quatre jeunes femmes posent les unes à côté des autres. Elles se tiennent les unes les autres pour faire face à l’appareil et elles sont agenouillées dans l’eau claire de la mer. Et ensuite elles décident de courir vers l’objectif pour tourner une vidéo qui sera ajoutée à la publication. Une vidéo au ralenti qui ressemblera à celle d’alerte à Malibu. Les fans d’Iris Mittenaere se risquent rapidement à la comparaison avec humour.

Voir cette publication sur Instagram Surrounded by some inspiring girls 🤍😄 En maillots @cariocaportovecchio 😉 Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) le 2 Juil. 2020 à 10 :38 PDT

Les fans auront forcément remarqué que les 2 pièces que portent les jeunes femmes sont encore de la même enseigne. En effet, les 2 pièces Carioca de Porto Vecchio ont du taper dans l’œil d’Iris Mittenaere. Et en même temps, il faut bien admettre que les pièces sont superbes. Mais également mises parfaitement en valeur par les mannequins. Iris Mittenaere a l’habitude de sublimer les vêtements qu’elle porte autant qu’ils la mettent en valeur. Elle est le mannequin idéal quelque soit les tenues. Et pour ces 2 pièces, cela fonctionne encore mieux car elle ne fait pas semblant de s’amuser !