Iris Mittenaere s’affiche sans vêtements et crée polémique avec ses dernière photos aux Maldives

Iris Mittenaere est sans doutes l’une des plus belles femmes de la planète. Élue Miss Univers en 2016, nombreux de ses abonnés Instagram n’ont d’yeux que pour elle. Mais voilà, certains de ses abonnés ne sont pas du tout d’accord avec son style de vie. Si il peut les faire rêver en temps normal, depuis que le monde est confronté à une crise sanitaire c’est bien différent. En effet, Iris Mittenaere partage des photos de son voyage aux Maldives et ne fait donc pas l’unanimité. La jeune femme est pourtant l’incarnation de la beauté même, assise sur une plage paradisiaque dans un deux pièces superbe. Découvrez ces images qui agitent ses fans.

Iris Mittenaere prolonge l’été grâce à un voyage de luxe

Iris Mittenaere adore voyager. Mais il est vrai qu’en temps de pandémie, les voyages ne sont pas abordables pour tout le monde. Alors, certains de ses abonnés sur Instagram, plutôt que de se réjouir qu’elle puisse en profiter, s’insurgent de sa légèreté. En revanche, il faut bien admettre qu’il est sûrement impossible de faire l’unanimité quand ce sont 2,5 millions de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Iris Mittenaere pourrait choisir de restreindre les commentaires sous ses publications ou bien embaucher des modérateurs pour avoir la paix. Mais elle préfère laisser une liberté d’expression totale à tous ses fans, quelques soient leurs opinions. Tout ce qu’elle demande alors en échange c’est qu’ils respectent sa liberté à elle. Et la sienne s’exprime visiblement pleinement dans des voyages qui ressemblent en tout point à des rêves.

En séjour aux Maldives, accompagnée de son amoureux Diego El Glaoui, Iris Mittenaere est de retour en été. Elle peut donc se permettre de s’afficher dans des deux pièces minuscules, au bord de l’eau, assise sur une plage au sable fin. Alors que la majorité de ses abonnés sont en France, en train d’essayer de s’accommoder du changement de saison et de la baisse brutale des températures. Sans compter la crise sanitaire qui fait rage.

Des images qui font jaser

Quoi qu’en pensent les détracteurs de la belle, personne ne pourra lui enlever qu’elle est absolument superbe. Aux Maldives, Iris Mittenaere passe visiblement des moments magiques en compagnie de son chéri. Certains de ses fans sont outrés de son style de vie pour le moins extravagant. Cependant, à sa place, n’en feraient-ils pas autant ? Iris Mittenaere répond quelque fois de façon bien sentie à ces messages amers. Mais pas cette fois, elle va se contenter de laisser parler les gens pour profiter au mieux de son séjour luxueux. Et elle pourra compter sur ses fans les plus fidèles pour prendre sa défense et répondre à ses détracteurs.