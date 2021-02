Iris Mittenaere sans aucun vêtements dans son lit, elle met tout le monde d’accord !

Ce mardi 23 février 2021, Iris Mittenaere a partagé deux clichés en noir et blanc sur Instagram. L’ancienne Miss France a mis rapidement les internautes d’accord en se montrant sans vêtements. La rédaction de LD People, a décidé de tout vous montrer.

Iris Mittenaere fait sensation sur Instagram

Iris Mittenaere ne rate pas une seule occasion pour se montrer sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu’avec ses courbes parfaites, il serait dommage de ne pas en profiter. Si ce n’est pas pendant une séance de sport, c’est au cours d’une séance de photo que la jeune femme tente de faire monter la température sur son compte Instagram. Et sa récente photo ne laisse pas insensible, il faut le dire. En effet, l’ancienne Miss France a publié une photo d’elle en noir et blanc. Topless, l’animatrice, prend la pose dans une salle de bain. Pour l’occasion, elle a jeté son dévolu sur un jean mom délavé. Seuls ses longs cheveux bruns cachent son buste.

Iris Mittenaere : la belle pose topless pour un magnifique shooting photo ! https://t.co/1hIjy6sTK3 — Afrique Showbiz (@AfriqueShowbiz) February 23, 2021

En légende de cette photo, Iris Mittenaere demande l’avis à ses abonnés sur ce genre de photo : « Recto Verso. J’aime de plus en plus les photos en noir et blanc … ça vous plaît ? ». Evidemment, c’est alors que la jeune femme a pu recevoir de nombreux messages de soutien. On peut notamment lire des commentaires comme : « Canon », « Magnifique photos », « Quelle bombe », « Les photos sont comme toi. Très belles »…Nous à la rédaction de LD People, on adore aussi, et on espère que l’ancienne Miss continuera a partagé des photos comme celle-ci. Et vous qu’en pensez-vous ?

La Miss s’engage pour les droits des enfants

Si Iris Mittenaere a l’habitude de partager des photos ou des vidéos d’elle, la jeune femme prend parfois le temps de défendre une cause. En effet, il y a quelques jours maintenant, elle a décidé de sortir du silence pour parler de l’association : Vision du monde. En effet, l’ancienne Miss France va devenir l’ambassadrice officielle de l’ONG, qui œuvre pour aider les enfants vulnérables. Égérie de la marque de prêt-à-porter Morgan, elle s’est associée avec cette dernière pour créer un T-shirt au message fort («The universe needs girls» pour «L’univers a besoin de filles») dont les recettes des ventes seront intégralement reversées à Vision du Monde.

Iris devient l’ambassadrice de l’association Vision du monde qui œuvre pour aider les jeunes femmes.

Sortira le 1er mars ce tee-shirt « The universe needs girls ! » qui sera disponible dans les magasins/site Morgan de toi. L’intégralité des bénéfices sera reversé à l’association 👏 pic.twitter.com/5D3gEG9wXS — Support Iris Mittenaere (@IrisMitt_Source) February 20, 2021

Mais sur son compte Instagram, Iris Mittenaere a également dit pourquoi elle voulait se lancer dans l’aventure : « Je suis très heureuse de commencer cette aventure aux côtés de Vision du Monde. Nous nous battrons pour qu’elles aient toutes accès à l’éducation, pour l’arrêt des mariages forcés et des mutilations génitales. Il y a tant de combats à mener : the universe needs girls. Alors protégeons-le« . Et justement, en tant de Covid, on peut dire que les choses ne font qu’empirer, l’accès à l’éducation est encore plus difficile, et dans de nombreux pays, le nombre de féminicides augmente. L’ancienne Miss France est en tout cas à fond, et ça fait plaisir à voir.

Iris Mittenaere prête à avoir un enfant ?

En couple avec Diego El Glaoui depuis plusieurs mois, Iris Mittenaere est-elle prête à devenir maman ? C’est en tout cas la question qui revient souvent dans la bouche des fans de la jeune femme. Il y a quelques jours, elle a enfin pris la parole et a indiqué : « J’aspire à réussir ma vie professionnelle mais devenir maman est ma priorité. Je n’hésiterai pas à mettre ma carrière entre parenthèses pour faire des bébés. Trois, ce serait bien« . Comme vous le comprenez donc, le projet d’avoir un bébé est déjà lancé, reste à savoir quand elle sera prête.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf)

Une famille en route, et un mariage bientôt ? Une chose est certaine, Iris Mittenaere n’a pas exlu la chose en tout cas : « J’ai envie de me marier mais ce n’est pas moi qui décide. On est un peu vieux jeu« , avait-elle expliqué à TV Mag en janvier dernier. C’est donc Diego El Glaoui qui aurait tout les cartes en main, et peut-être que ça arrivera bientôt : « On a la même vision des choses même si nous venons d’univers très différents. Diego est marocain et a grandi à Paris. Moi, je viens du Nord et j’ai été élevée à la campagne. Nous sommes très complémentaires« . En tout cas nous à la rédaction de LD People, on lui souhaite le bonheur du monde.