Iris Mittenaere se blesse (encore), elle dévoile sa blessure impressionnante

Ce vendredi 7 août, Iris Mittenaere a publié une nouvelle photographie de ses vacances. Mais si d’habitude ses photos font rêver, ce n’est pas le cas cette fois-ci. La jeune femme s’est de nouveau blessée à la jambe. Regardez vous-même.

Iris Mittenaere profite de ses vacances

Comme nous vous le partageons depuis quelques jours maintenant, Iris Mittenaere est en vacances avec son amoureux Diego El Glaoui en Grèce. Et comme elle a l’habitude de faire, l’ancienne Miss France partage l’ensemble de ses bons moments à ses fans sur Instagram. D’ailleurs, dernièrement on a pu la voir au bord de la piscine, dans un cliché à faire tourner la tête de l’ensemble de sa communauté. En effet, sur cette photo, on a pu voir la jeune femme nichée sur le rebord d’une piscine en hauteur dans un bikini blanc magnifique.

Derrière elle, on pouvait voir un très beau paysage également, avec un ciel bleu, la piscine, la mer, tout ce qu’il faut pour passer un excellent moment en cette période estival. Les commentaires sous la photo montrent qu’Iris Mitteneare a réussi son pari c’est à dire faire rêver les internautes. Ainsi, on pouvait lire des messages comme : “Canon dans ce maillot de bain, j’en suis littéralement fan !“, “La vue est juste incroyable, et je ne parle pas que du paysage…. Iris Mittenaere est vraiment magnifique !“, “Mais quelle vision de rêve ! Profite bien de tes vacances jolie Iris !“. La légende ne rajoute que du piquant encore : “Enfant heureux, quel est votre fond favori, la cité blanche ou la mer ?“.

Iris Mittenaere se blesse à la jambe

Si elle partage de magnifiques clichés, Iris Mittenaere partage également ses galères de vacances. En effet, la jeune femme a partagé une photo d’elle où on peut y découvrir la cuisse de la Miss sur laquelle elle a un énorme hématome. Une participation à Fort Boyard ? Non. Elle a juste profité de sa journée de vacances : “Sinon le jour où je n’aurais pas de bleus sur les jambes, les poules auront des dents” a-t-elle notamment dit en partageant une photo de sa blessure sur Instagram.

Il faut dire que la jeune femme est assez maladroite, déjà le 21 juin dernier, elle dévoilait une impressionnante photo de ses nombreux bleus et nombreuses coupures : “Les vacances de la chanceuse“, s’amusait-elle déjà, avant de préciser : “Ne vous inquiétez pas, j’ai fait un petit accident de karting et je me suis bien coupée le doigt en cuisinant“. Une chose est certaine, blessure ou pas blessure, ses vacances ne risquent pas de virer au cauchemar pour autant et elle en profitera jusqu’au bout.