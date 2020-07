Iris Mittenaere ses photos de vacances, sans vêtements (il fait chaud) on adore

Iris Mittenaere vient d’arriver en Suisse, à Genève plus précisément. Elle profite de la chaleur de l’été mais aussi de la fraicheur que lui apporte le Lac Léman pour contrebalancer. Avec Diego El Glaoui, son compagnon, elle se balade et se détend. Mais ce dernier la prend en photo et les fans sont ravis de pouvoir admirer sa tenue. Car la jeune femme est toujours très à la mode ! Découvrez la dernière photo du compte Instagram de la belle Iris Mittenaere.

Iris Mittenaere profite pleinement de ses vacances

Iris Mittenaere ne manque jamais de style et d’élégance. Déjà d’une grande beauté, elle est sublimée par les tenues qu’elle porte qu’elle sait choisir avec soin. En effet, Iris Mittenaere était élue Miss France en 2016 mais également Miss Univers de la même année. Elle est donc une des plus belles femmes du monde. À la suite de son passage chez les Miss, Iris Mittenaere devient modèle pour des marques mais aussi animatrice pour la télévision. Sa notoriété et son expérience d’ambassadrice acquise en tant que Miss France et Miss Univers lui ouvre des portes. Mais elle ne parlera pas de boulot ces derniers temps. Les vacances d’été sont là et Iris Mittenaere compte bien en profiter !

Avec Diego El Glaoui, ils adorent partir en voyage. Ce sont d’ailleurs des photos de vacances dans des lieux paradisiaques qui faisaient tenir le moral d’Iris Mittenaere pendant le confinement. Elle avait vraiment hâte de pouvoir sortir de chez elle mais ce n’aurait pas été pour aller au bout de la rue. Iris Mittenaere était impatiente de pouvoir partir en voyage.Et c’est chose faite depuis la levée des mesures de confinement le 11 mai dernier. En effet, Diego El Glaoui et Iris Mittenaere sont partis profiter de leur liberté retrouvée en Corse. Et d’après les photos et les messages d’Iris Mittenaere sur les réseaux sociaux, c’est un séjour inoubliable qu’ils ont passé là-bas.

La Corse restera un de leurs meilleurs souvenirs

L’Ile de Beauté a séduit ce couple qui avait besoin de se ressourcer. Entourés de leurs amis ou en tête à tête, ils ont apparement passé de super bons moments. Iris Mittenaere quittait la Corse et souhaitait déjà y retourner. Son retour à Paris ne s’est pas fait facilement. D’ailleurs, pour tenter de remonter le moral de sa douce, Diego El Glaoui organisait pour elle des balades une bateau. Bien qu’ils soient en promenade sur la Seine, Iris Mittenaere pouvait retrouver des similitudes avec ses vacances en Corse et faciliter ainsi la transition.

Une étape dans le Sud de la France avant de partir pour la Suisse

Mais Iris Mittenaere n’aura pas attendu bien longtemps pour repartir loin de la capitale. Toujours en compagnie de son homme, elle part retrouver sa famille dans une maison louée pour l’occasion. Un projet qu’elle attendait avec impatience. En effet, la jeune femme explique à ses fans sur Instagram que la maison est réservée depuis la période de confinement. Encore alors un élément qui lui permettait de se projeter dans des moments agréables pendant cette période déprimante à souhait. Et il faut bien admettre que le sourire d’Iris Mittenaere en dit long sur la joie qu’elle a de retrouver sa famille après plusieurs semaines d’éloignement forcé.

Iris Mittenaere se promène dans les tournesols et rayonne autant qu’eux. En revanche, les tourtereaux ne passeront qu’une semaine dans cette villa du Sud de la France. Ensuite, ils ont pris la route pour conduire jusqu’en Suisse. Et cela va nous conduire à la dernière photo en date qu’Iris Mittenaere publie sur son compte Instagram. Car c’est une image d’elle en train de boire un café devant le Lac Léman, à Genève, en Suisse.

Iris Mittenaere semble adorer Genève

Les fans de la jeune femme sont sous le charme. Elle est belle, élégante, souriante et espiègle. Elle semble bien s’amuser avec son amoureux. Et c’est vraiment super car la complicité fait beaucoup dans la solidité d’un couple.

La tenue d’Iris Mittenaere ne passe pas inaperçue pour ses fans sur Instagram. Son short blanc et son haut fleuri sont superbement assortis. Ses petites sandales assorties à son sac à main et à sa ceinture sont du plus bel effet. Le short est taille haute et donne l’impression que les jambes d’Iris Mittenaere sont encore plus longues que d’habitude.

Iris Mittenaere partage cette dernière photo sur Instagram en n’oubliant pas souhaiter un bon 14 juillet à tous les Français. Et elle explique aussi que même si le temps se gâte sur sa photo, elle est heureuse de savoir que la pluie arrive. En effet, Iris Mittenaere est « une grande fan de la pluie ».