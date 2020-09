Iris Mittenaere : Son chéri Diego El Glaoui fou de son buste vertigineux, les internautes aussi !

Iris Mittenaere a publié une récente photo sur Instagram, offrant une vue panoramique sur son buste. Ce qui n’a pas été pour déplaire à son chéri qui est resté de marbre face à cette publication. Et en commentaire, il n’a pas hésité à écrire une réflexion plutôt imagée.

Iris mittënaére est très charmante et difficile de rester insensible face à elle. Ses atouts sont en effet nombreux et celle qui a participé à la saison 9 de Danse avec les stars, sait les mettre en avant. Son visage, son corps galbé, et sa chevelure de sirène sont très appréciés et ce n’est d’ailleurs pas pour rien que la chérie de Diego El Glaoui a été élue Miss France et Miss Univers 2016.

D’ailleurs la jeune femme publie de nombreuses photos qui la mettent en valeur sur Instagram elle peut aussi réaliser quelques mises au point concernant ses images. Cet été par exemple, elle n’a pas manquée de s’expliquer concernant une vidéo mettant en avant son derrière sur le plan d’ouverture : “Sorry pour la photo de couv, je ne savais pas qu’Insta mettait les réels sur les comptes maintenant… du coup ça a bien zoomé… c’était pas le but pour les personnes relous qui vont arriver… I am sorry d’avance”, s’était empressée de mentionner Iris Mittenaere, avant de recevoir des commentaires négatifs. Cette fois-ci l’ex d’Anthony Colette a mis à l’honneur sa poitrine sur Instagram, ce vendredi 18 septembre.

Voir cette publication sur Instagram Feeling … Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) le 18 Sept. 2020 à 3 :38 PDT

La star offre une vue imprenable sur son buste mis en valeur par son 2pièces rouge et apparait sur la photo, les cheveux mouillés. Son amoureux Diego El Glaoui a adoré cette « apparition divine » et n’a pas manqué de manifester sa joie et de réaffirmer sa flamme pour la belle.

“Tu es clairement l’origine du réchauffement climatique”, a-t-il mentionné. Une magnifique et torride déclaration d’amour , à laquelle la belle Iris Mittenaere n’a pas manqué de répondre : “mon amour… tu es très objectif… mais je t’aime !”.

La naiade brune est en effet à Cannes depuis quelques jours pour le tournage de l’émission Ninja Warrior aux côtés de Denis Brogniart et de Christophe Beaugrand.

Les deux amants vont certainement très heureux de se retrouver …

Mais la belle ne se montre pas seulement apprêtée, elle s’est récemment prise en photo au naturelle, “Zéro make up, zéro filtre (bon la fatigue est là…) J’ai souvent un ou deux boutons mais là rien juste une petite trace ancienne et surtout mes petites tâches de rousseur”.

Elle dévoilait en effet à ses fans sa nouvelle routine skincare pour pendre soin de sa peau.

La chérie de Diego El Glaoui précisait aussi qu’un traitement avait également fortement contribué à retrouver une peau saine : le microneedling.