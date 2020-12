Iris Mittenaere : Son étrange expérience incroyable avec des dragibus

Il y a quelques heures, Iris Mittenaere se lançait dans une expérience un peu particulière avec des bonbons. En effet, la jeune femme souhaitait savoir si tous les dragibus ont le même goût. LD People vous explique cet étrange essai.

Iris Mittenaere veut savoir si les dragibus avaient le même goût

Sur son compte Instagram, Iris Mittenaere a partagé une photo assez étrange. On pouvait voir une tasse remplie de bonbons avec en légende : “Bon vous savez mon amour pour les dragibus. Je n’ai toujours pas eu la réponse pour les goûts. Mais je suis en train de travailler pour avoir la réponse”. Après cette photo, la jeune femme a fait plusieurs sondages. Le premier était de savoir si les gens aimaient les dragibus bleu, l’autre les noirs. Mais quel est le but ?

Iris Mittenaere fait une étrange expérience avec des Dragibus ! https://t.co/K3A2KqnWv4 — MCE TV (@mce_tv) December 6, 2020

Iris Mittenaere explique ensuite qu’elle allait faire de vraies choses pour analyser les goûts des dragibus :“En tout cas j’ai fait de vraies recherches pour vous donner la réponse dans ma prochaine chronique”. Et en quoi consiste exactement cette recherche ? Lorsqu’on regarde de plus près, on se rend compte que la jeune femme a publié un tableau avec des résultats. Apparemment, elle goûte les yeux bandés chaque dragibus pour voir si elle devine la couleur. Et au total, la jeune femme obtient 13 bonnes réponses sur 20 la première fois et 14 sur 19 la seconde. Pas mal non ?

Diego El Glaoui adore taquiner Iris Mittenaere

Sur les ondes de Chérie FM, où elle travaille depuis plusieurs mois maintenant, Iris Mittenaere a dévoilé le petit surnom que lui donne son chéri, Diego El Glaoui : “petit cheddar d’amour”. La jeune femme explique que son surnom venait de ses vêtements : “Parce que je mets souvent une couleur jaune étrange, et il me dit toujours que je suis habillée en cheddar fondu”. L’ancienne Miss, est à l’aise à la radio et le fait savoir : “La radio, c’est uniquement ce que l’on dit, la voix, et ça me plaisais. J’avais envie finalement de casser un peu cette image que j’avais. Je suis derrière mon micro et on s’en fout de mon apparence”.

PHOTO Iris Mittenaere amoureuse : ce surnom étonnant que lui donne son chéri Diego https://t.co/VPxZ3WdmnC pic.twitter.com/4BqpV1UBur — Voici (@voici) July 4, 2020

Pour autant, l’apparence est importante pour Iris Mittenaere qui n’hésite pas à faire du sport pour entretenir son corps. Mais il ne faut surtout pas oublier de s’amuser, tout en s’entraînant : “Yanis (l’entraîneur) nous fait vraiment des exercices où on se marre en fait, où on a un peu de compétition, où on s’amuse à deux. L’heure de sport, elle passe en trois minutes et le lendemain on a des courbatures qu’on n’a pas vu venir”. Comme dirait l’adage et LD People : “Il faut souffrir pour être beau !”.